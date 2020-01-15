"Барселона" заработала больше всех клубов в 2019 году

«Барселона» впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte
В сезоне-2018/19 каталонцы получили доход в размере 840,8 млн евро, и это рекордная сумма. «Барселона» первой на континенте преодолела отметку в 800 млн.
Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 млрд).
Петербургский "Зенит" занял 30-е место.
Топ-10 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19
1. «Барселона» – 840,8 млн евро
2. «Реал» – 757,3
3. «Манчестер Юнайтед» – 711,5
4. «Бавария» – 660,1
5. «ПСЖ» – 635,9
6. «Манчестер Сити» – 610,6
7. «Ливерпуль» – 604,7
8. «Тоттенхэм» – 521,1
9. «Челси» – 513,1
10. «Ювентус» – 459,7