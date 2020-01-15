Ср, 15.01.2020
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"Барселона" заработала больше всех клубов в 2019 году

epa08085375 FC Barcelona's Chilean midfielder Arturo Vidal (L) celebrates with teammates Luis Suarez (C) and Lionel Messi after scoring the 2-0 during their Spanish LaLiga Primera Division soccer match between FC Barcelona and Deportivo Alaves played at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 21 December 2019. EPA/Alberto Estevez

ФОТО: Alberto Estevez/EPA

«Барселона» впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte

В сезоне-2018/19 каталонцы получили доход в размере 840,8 млн евро, и это рекордная сумма. «Барселона» первой на континенте преодолела отметку в 800 млн.

Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 млрд).

Петербургский "Зенит" занял 30-е место.

Топ-10 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

1.  «Барселона» – 840,8 млн евро

2.  «Реал» – 757,3

3.  «Манчестер Юнайтед» – 711,5

4.  «Бавария» – 660,1

5.  «ПСЖ» – 635,9

6.  «Манчестер Сити» – 610,6

7.  «Ливерпуль» – 604,7

8.  «Тоттенхэм» – 521,1

9.  «Челси» – 513,1

10. «Ювентус» – 459,7

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