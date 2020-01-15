Фото: посмотрите, каков внутри этот скромный снаружи дом в Пайде

Дом площадью 99 квадратных метров со своеобразной планировкой полностью реновирован. Каждая комната отличается функциональностью и практичностью.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Для отделочных работ использованы только высококачественные материалы. На полу - промасленные доски. Стены окрашены и частично покрыты обоями. Земельный участок площадью 201 квадратный метр ухожен и озеленен.

Кухня. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся просторная гостиная, ванная и детская. Кухня с мебелью из натурального дерева и высококачественной бытовой техникой тоже расположена на первом этаже и имеет полуоткрытую планировку. На втором этаже - романтическая спальня с офисным уголком. К спальне примыкает большая гардеробная.

Детская. ФОТО: KV.EE

Двухэтажный деревянный дом стоит на каменном фундаменте. Крыша покрыта жестью, окна - алюминиево-деревянные стеклопакеты. Дом обогревается большим камином, который топится дровами.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Находящийся в центре Пайде дом идеально подходит для молодой семьи. Рядом с домом находится школа, детский сад, центр культуры, кинотеатр, библиотека и продуктовые магазины.

Лестница. ФОТО: KV.EE