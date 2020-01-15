Фото: посмотрите, каков внутри этот скромный снаружи дом в Пайде

Как сообщает портал Kodustiil, в центре города Пайде покупателей ждет скромный снаружи и очень привлекательный внутри дом.
Дом площадью 99 квадратных метров со своеобразной планировкой полностью реновирован. Каждая комната отличается функциональностью и практичностью.
Для отделочных работ использованы только высококачественные материалы. На полу - промасленные доски. Стены окрашены и частично покрыты обоями. Земельный участок площадью 201 квадратный метр ухожен и озеленен.
На первом этаже дома находятся просторная гостиная, ванная и детская. Кухня с мебелью из натурального дерева и высококачественной бытовой техникой тоже расположена на первом этаже и имеет полуоткрытую планировку. На втором этаже - романтическая спальня с офисным уголком. К спальне примыкает большая гардеробная.
Двухэтажный деревянный дом стоит на каменном фундаменте. Крыша покрыта жестью, окна - алюминиево-деревянные стеклопакеты. Дом обогревается большим камином, который топится дровами.
Находящийся в центре Пайде дом идеально подходит для молодой семьи. Рядом с домом находится школа, детский сад, центр культуры, кинотеатр, библиотека и продуктовые магазины.
С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.