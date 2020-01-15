Ср, 15.01.2020
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  • Фото: посмотрите, каков внутри этот скромный снаружи дом в Пайде

Фото: посмотрите, каков внутри этот скромный снаружи дом в Пайде

Maja

ФОТО: KV.EE

Как сообщает портал Kodustiil, в центре города Пайде покупателей ждет скромный снаружи и очень привлекательный внутри дом.

Дом площадью 99 квадратных метров со своеобразной планировкой полностью реновирован. Каждая комната отличается функциональностью и практичностью. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Для отделочных работ использованы только высококачественные материалы. На полу - промасленные доски. Стены окрашены и частично покрыты обоями. Земельный участок площадью 201 квадратный метр ухожен и озеленен.

Кухня.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся просторная гостиная, ванная и детская. Кухня с мебелью из натурального дерева и высококачественной бытовой техникой тоже расположена на первом этаже и имеет полуоткрытую планировку. На втором этаже - романтическая спальня с офисным уголком. К спальне примыкает большая гардеробная.

Детская.

ФОТО: KV.EE

Двухэтажный деревянный дом стоит на каменном фундаменте. Крыша покрыта жестью, окна - алюминиево-деревянные стеклопакеты. Дом обогревается большим камином, который топится дровами.  

Спальня.

ФОТО: KV.EE

Находящийся в центре Пайде дом идеально подходит для молодой семьи. Рядом с домом находится школа, детский сад, центр культуры, кинотеатр, библиотека и продуктовые магазины. 

Лестница.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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