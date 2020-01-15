Часть эстонских военнослужащих возвращается из Кувейта в Эстонию

В Эстонию возвращаются четверо из шести военных инструкторов, поскольку на данный момент они не могут исполнять свои обязанности в Ираке. Двое остаются и продолжать службу, они готовы вместе с датским контингентом продолжать выполнять технические и логистические задания в рамках миссии.

Также службу продолжит нести старший полковник иракского контингента сил обороны Эстонии Тыну Мийль.

Ранее эстонский старший офицер служил в Багдаде, а инструкторская команда - на авиабазе Аль-Асад, расположенной примерно в 180 км от Багдада, которая подверглась ракетной атаке со стороны Ирана.

В ночь на среду, 8 января Иран выпустил более десятка ракет по двум базам ВВС в Ираке, где базируются американские войска и силы коалиции. Силы обороны Эстонии не пострадали в результате ракетной атаки Ирана на базу ВВС в Ираке.