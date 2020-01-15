Видео: в США самолет перед экстренной посадкой сбросил топливо на шесть школ, пострадали 60 человек

Инцидент произошел около полудня 14 января. Самолет Boeing 777, на борту которого находились 288 пассажиров, сообщил о вынужденной посадке из-за возникшей проблемы с двигателем. Выброс топлива необходим, чтобы вес лайнера позволил безопасно приземлиться, пишет Newsru.com.

В результате авиакеросин попал на площадки пяти начальных и одной средней школы в городе Кудахи. В одной из школ, которая находится в 20 километрах от аэропорта, за помощью обратились 20 детей и 11 взрослых, на них попало топливо.

Пострадавших на месте обработали мылом, опасности их здоровью нет. Эвакуация школ не потребовалась, они будут работать в обычном режиме. Один из школьников рассказал, что топливо начало капать с воздуха, в том числе попав ему в глаза. Начальник пожарной службы Джейсон Робертсон на пресс-конференции заявил, что реактивное топливо уже испарилось из воздуха. Федеральное авиационное управление США начало расследование обстоятельств инцидента.

Авиакомпания Delta заявила, что поддерживает связь с администрацией аэропорта и отделом пожарной охраны округа Лос-Анджелес, и выразила сочувствие пострадавшим. По словам аналитиков, процедуры выгрузки топлива требуют, чтобы топливо сбрасывалось в незаселенные районы и на больших высотах, чтобы топливо распылялось и рассеивалось до того, как оно достигнет земли.