Видео: в США самолет перед экстренной посадкой сбросил топливо на шесть школ, пострадали 60 человек

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Шанхай, сбросил авиатопливо над пригородом Лос-Анджелеса из-за экстренного возвращения в аэропорт. Топливо попало на территорию шести школ, пострадали 60 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на окружной департамент пожарной охраны.
Инцидент произошел около полудня 14 января. Самолет Boeing 777, на борту которого находились 288 пассажиров, сообщил о вынужденной посадке из-за возникшей проблемы с двигателем. Выброс топлива необходим, чтобы вес лайнера позволил безопасно приземлиться, пишет Newsru.com.
В результате авиакеросин попал на площадки пяти начальных и одной средней школы в городе Кудахи. В одной из школ, которая находится в 20 километрах от аэропорта, за помощью обратились 20 детей и 11 взрослых, на них попало топливо.
Пострадавших на месте обработали мылом, опасности их здоровью нет. Эвакуация школ не потребовалась, они будут работать в обычном режиме. Один из школьников рассказал, что топливо начало капать с воздуха, в том числе попав ему в глаза. Начальник пожарной службы Джейсон Робертсон на пресс-конференции заявил, что реактивное топливо уже испарилось из воздуха. Федеральное авиационное управление США начало расследование обстоятельств инцидента.
Авиакомпания Delta заявила, что поддерживает связь с администрацией аэропорта и отделом пожарной охраны округа Лос-Анджелес, и выразила сочувствие пострадавшим. По словам аналитиков, процедуры выгрузки топлива требуют, чтобы топливо сбрасывалось в незаселенные районы и на больших высотах, чтобы топливо распылялось и рассеивалось до того, как оно достигнет земли.
"Why is it so low?" Video shows a Delta plane dumping jet fuel over at least three Southern California schools as it returns to Los Angeles International Airport for an emergency landing; all injuries have been declared minor, authorities say https://t.co/3CKBmsg3Af pic.twitter.com/7pazLmP607— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 января 2020 г.