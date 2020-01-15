Эстонский хоккеист поборется за золотую медаль юношеской Олимпиады

В напряжённом полуфинале команда "Зелёных", где играет Марек Починок, обыграла команду "Чёрных" 7:3. “После первого периода мы проигрывали 0:2, но потом смогли собраться и справились. Эмоции позитивные и теперь надо сделать всё, чтобы выиграть золото", сказал после игры Починок.Марек надеялся сыграть в финальном матче против брата Эрика Починока, но соперником его команды стали "Красные", кто обыграл "Коричневых", со счётом 9:7. Игра за бронзу пройдёт 15 января в 13, финал в 14.30.

В горнолыжном слаломе Ханс Маркус Данилас занял 29 место. "Вчера перед первым заездом я думал, что трасса такая длинная, что я и не доеду до финиша. Я тогда понял, что придумал всё это. Мне помогли слова тренера Тиймара (Тиймар Лайне- прим. ЭОК), кто сказал чтобы я наслаждался заездом, no stress! Сегодня было уже легче. Перед соревнованиями поставил себе цель зайти в тридцатку лучших . Можно сказать, что осуществилась мечта, но всегда можно ещё лучше!"- сказал Данилас.

Спринтеров биатлонистов подвела сегодня стрельба. В мужском 7,5км заезде Туудор Пальм с пятью промахами занял 41 место (+2.45,0), Андреас Коппа - 56 (5; +3.27,3). Маркус Рене Эпнер из-за болезни не стартовал. Женскому 6 км заезду сопутствовал слабый ветер, Лийсбет Лийв с 4 промахами заняла 47 место (+2.09.4), Деми Хейнсоо финишировала 56 (4; +2.42,6) и 14 января справляющая сеовершеннолетие Мия Хелеене Утсал стала 73 (3; +4.07,9). “Полная неудача!"- прокомментировала Лийв.

Эстонская смешанная команда по кёрлингу (Катарийна Кламмер, Натали Ведро, Хенри Грюнберг, Ромет Мяэсалу) проиграла канадской команде 2:10, заняв в итоге последнее место в подгруппе и 21 место в турнирной таблице. Соревнования по кёрлингу продолжатся 18 января, когда игроков в ходе случайной жеребьёвки разобьют на международные парные команды. В каждой команде будут представители и представительницы разных стран.