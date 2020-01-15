Норвежский гроссмейстер установил рекорд века

Абсолютный чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал автором мирового рекорда по числу беспроигрышных партий подряд с классическим контролем времени, передает Newsru.com.
Во вторник он сыграл вничью с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), доведя свою серию до 111 матчей.
Последнее поражение Карлсена датировано 31 июля 2018 года.
Норвежцу покорилось достижение советского, российского, а позже нидерландского шахматиста Сергея Тивякова (110 партий без поражений), установленное в 2005 году.