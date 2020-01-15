Хотите выращивать рядом с домом цветы и овощи? Таллинн поможет!

Ходатайствовать о пособии могут юридические лица (в том числе недоходные и предпринимательские объединения). Подать ходатайство можно в электронной среде самообслуживания. Участвовать можно как с целью развития уже имеющихся общинных огородов, так и с целью создания новых. Во втором случае предпосылками являются наличие НКО, в который входят заинтересованные люди, готовые заниматься созданием и развитием нового сада, а также наличие подходящего места, с владельцем которого имеются соответствующие договоренности.

Пособие может использоваться для приобретения необходимых материалов, приспособлений, инструментов и инвентаря для проведения мастер-классов, толок и других соответствующих мероприятий. Заинтересованные могут обратиться за консультацией к руководителям проектов городского садоводства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Городское садоводство при поддержке Таллинна стало быстроразвивающимся трендом. В прошлом году были созданы восемь новых садов, в которых заинтересованные могут выращивать съедобные растения, научиться заботиться о природе и развивать добрососедские отношения. На данный момент в десяти таллиннских общинных садах трудятся около 350 городских садоводов. Опыт показывает, что выращивание различных растений интересно горожанам разного возраста, независимо от их родного языка, культуры или социального положения. В этом году Таллинн намерен продолжить поддержку общинных садов, привлекая все больше энтузиастов в различных районах города.