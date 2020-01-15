Компания Microsoft начала переводить пользователей Windows 10 на новый браузер

Компания Microsoft начала распространять новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium для пользователей операционной системы Windows 10.
Переработанный Edge приносит поддержку расширений Chrome, профили пользователей, и так далее. Он доступен более чем 90 языках, пишет Ixbt.com.
Движок Chromium уже знаком пользователям по таким браузерам, как Google Chrome, Opera и Vivaldi. Прежняя версия Edge работала на фирменном движке EdgeHTML.
Простые пользователи Windows 10 Home и Pro в версии 1803 и более ранних получат автоматическое обновление через Windows Update (Центр обновления Windows). Новый браузер просто заменит собой старый.
Корпоративным пользователям такое не грозит, админам можно не опасаться принудительного обновления важных компонентов системы.