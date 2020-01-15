Компания Microsoft начала переводить пользователей Windows 10 на новый браузер

Переработанный Edge приносит поддержку расширений Chrome, профили пользователей, и так далее. Он доступен более чем 90 языках, пишет Ixbt.com.

Движок Chromium уже знаком пользователям по таким браузерам, как Google Chrome, Opera и Vivaldi. Прежняя версия Edge работала на фирменном движке EdgeHTML.

Простые пользователи Windows 10 Home и Pro в версии 1803 и более ранних получат автоматическое обновление через Windows Update (Центр обновления Windows). Новый браузер просто заменит собой старый.