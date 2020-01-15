Фото ⟩ Учинивший ДТП пьяный водитель пошел на хитрость, но обмануть полицейских оказалось не так уж просто

Патрульный полицейский Йыгева Арси Алавере рассказал, что и хотя очевидцы этого ДТП в утренний час пик передали стражам порядка информацию о том, что находившийся в машине один водитель въехал в забор частного дома, на месте происшествия за рулем Mercedes никого не оказалось. «Сидевший на соседнем сиденье мужчина, от которого пахло алкоголем, сначала утверждал, что не брался за руль, но в какой-то момент он все-таки сознался. Этот человек подтвердил, что именно он управлял этим транспортным средством», - описал Алавере.

Водитель Mercedes был пьян и не имел водительских прав. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Алавере добавил, что ранее этого водителя задерживали за подобные нарушения. «И хотя сперва нарушитель пытался уйти от ответственности, в итоге он подтвердил, что вчера вечером отдыхал в сауне, где употреблял алкоголь. Посчитав себя на утро трезвым, в районе Адавере он сел за руль своего Mercedes и направился в сторону Тарту», - рассказал патрульный полицейский.

Однако эта поездка завершилась в тот момент, когда водитель решил сделать остановку возле заправки Olerex в Пыльтсамаа и в результате неудачного маневра въехал в забор частного дома. Если бы он продолжил путь, то последствия могли бы быть в разы страшнее.

Пьяный водитель пересел на пассажирское сиденье и сперва отрицал свою вину. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet