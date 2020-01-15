Никто не хотел убивать

Я готова написать это на всех заборах: министр внутренних дел Март Хельме правильно предложил приравнять причинение смерти пьяным водителем к убийству. Я бы добавила: к предумышленному убийству. Потому что, если в трезвом состоянии тебе известно, чем могут закончиться поездки в состоянии нетрезвом, это умысел.
Сравним: если я знаю, что пара ударов топором по голове оппонента может привести к его гибели, но – тем не менее – бью, умысел налицо. Чем лучше тот, кто садится за руль пьяным?
Каждый мой рабочий день начинается со статистики, сколько нетрезвых водителей было задержано на дорогах: это всегда первая новость, которую ставит заступающий в утреннюю смену коллега. За три с лишним года работы на портале я ни разу не видела сообщения о том, что за минувшие сутки не задержали никого. Ни разу! Сегодня, например, это восемь человек. Вчера – 14. Бывало, что и по сорок штук ловили. Именно, штук: не считать же по душам или головам тех, у кого нет ни совести, ни мозгов.
Но скольких не задерживают? Представляется, что значительно больше. И они, беспрепятственно добравшись до места назначения, облегченно выдыхают через свои пятачки и потирают копытца: не потому, что они никого сегодня не убили, а потому, что сегодня их не поймали! Ключевое слово – «сегодня», так как многих ловили уже не раз. И предупреждали, и штрафовали, и перевоспитывали, и права отбирали… Потом, правда, возвращали. А надо бы не возвращать.
Произошедшее на Сааремаа, потрясло всех так, будто у нас это впервые. Но ведь подобные случаи, пусть и не всегда с масштабными трагическими последствиями, происходят в Эстонии регулярно. И ладно, когда калечится или гибнет сам водитель (спишем это на естественный отбор), ладно, когда к нему, пьяному, кто-то садится в машину добровольно (спишем на то же), но чем виноваты другие жертвы? При этом убийцей может стать как злостный нарушитель, так и севший за баранку подшофе впервые.
Похваленный мною министр прав не во всем. Потому что начал он за здравие, а кончил за упокой (гипотетический упокой всех нас, потенциальных жертв пьяных водителей): «Наказание за первый случай вождения в пьяном виде должно быть увеличено с трех до четырех лет с минимальным сроком тюремного заключения в один год. Кроме того, следует рассмотреть вопрос, надо ли в случае первого наказания человека в качестве дополнительного наказания отбирать водительские права».
Вот здесь я чего-то не поняла. Скажите, а человек в случае вождения в нетрезвом виде впервые, а точнее, в случае его первого задержания при вождении в нетрезвом виде, он что, менее опасен? Он не слышал, что алкоголь и вождение несовместимы? Или слышал, но ему хотелось убедиться на собственном опыте? А вдруг этот опыт многолетний и удачный? Садился за руль пьяным неоднократно, полицейским не попадался, аварий не устраивал – ну, везло ему? И живет он себе в счастливом убеждении, что ему все можно, служит примером для приятелей, а потом – раз и сюрприз в виде убитых и покалеченных.
Я более радикальна, чем министр. Я считаю, что нужно сделать так: попался в первый раз – и всё, отъездился. Штраф, конфискация транспортного средства, лишение прав пожизненно.
Попался без прав – запрет на их получение когда-либо. Получил их в другой стране – пусть там и убивает, а в Эстонии признать эти права недействительными. Попался на чужой машине – конфискация этой машины, и пусть потом собственник взыскивает ее стоимость с нарушителя через суд. Попался на угнанной или неизвестно чьем автохламе – штраф увеличивается многократно. Не платит штраф – до полного погашения долга не пропускать через границы страны там, где это возможно.
И пусть катается на автобусе исключительно в Латвию, с которой можно договориться, что оттуда он не вылетит ни в командировку, ни на отдых. В принципе, об этом можно договориться и с Литвой, если ему не лень тащиться до Литвы, да и вообще с любой страной ЕС: было бы желание и умение грамотно оформить все это на законодательном уровне, но даже без этих договоров жизнь идиота значительно осложнится. Предвижу возражения юридического характера, но не надо: это общее направление мер, а если взяться за дело всерьез, можно предусмотреть всё.
Если же попался, второй, пятый, десятый раз – так это сколько же деньжищ человеку надо на штрафы, новые машины и прочее! Уже будет дешевле на такси ездить или личного шофера нанять. Но если ты, тупое и бессовестное существо, напилось, село за руль и кого-то убило – вот тебе предумышленное убийство и 15 лет тюрьмы, прав Март Хельме.
Сажать за пьяное вождение каждый раз в тюрьму – непродуктивно: на кого-то это вообще не произведет впечатления, особенно если условно или ненадолго, кому-то может понравиться – и он выйдет готовым уголовником, да и государству невыгодно. Лучше создать нарушителю настолько веселую жизнь на воле, чтобы на рецидив его не тянуло. Пусть себе работает, выплачивает штрафы и пользуется общественным транспортом: заодно и количество машин на дорогах уменьшится. И не только за счет нарушителей: каждый, кто вчера принял на грудь, очень серьезно поволнуется утром на предмет остаточных явлений и, вполне вероятно, поедет на работу на автобусе или трамвае.
Отправляясь в путь пьяным, никто не собирается убивать, он уверен, что справится. И надеется, что его не поймают. А поймают – тоже не беда. Ну, поругают, слегка оштрафуют, прав на полгодика лишат: пустяки, дело житейское, со многими бывало. И каждый к слову вспомнит своего знакомого Александ(е)ра, который, вон, двадцать лет пьяным ездит – и ничего. Нам надо ломать именно эту установку, чтобы все видели: как раз чего. Очень даже чего. Легко не отделаешься, всю жизнь себе испортишь. Но не другим.
Драконовские меры необходимо принимать до того, как убийство совершено. Чтобы люди ясно и определенно осознавали, чтобы с молоком матери всасывали: даже если ты выпил «почти чуть-чуть», за руль садиться нельзя. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Нельзя на том же уровне, как нельзя бегать по пляжу с бензопилой или разгуливать по Старому городу с ножами. Последнее, помнится, закончилось очень печально для самого нарушителя.