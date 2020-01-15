Никто не хотел убивать

Я более радикальна, чем министр. Я считаю, что нужно сделать так: попался в первый раз – и всё, отъездился. Штраф, конфискация транспортного средства, лишение прав пожизненно.

Попался без прав – запрет на их получение когда-либо. Получил их в другой стране – пусть там и убивает, а в Эстонии признать эти права недействительными. Попался на чужой машине – конфискация этой машины, и пусть потом собственник взыскивает ее стоимость с нарушителя через суд. Попался на угнанной или неизвестно чьем автохламе – штраф увеличивается многократно. Не платит штраф – до полного погашения долга не пропускать через границы страны там, где это возможно.

И пусть катается на автобусе исключительно в Латвию, с которой можно договориться, что оттуда он не вылетит ни в командировку, ни на отдых. В принципе, об этом можно договориться и с Литвой, если ему не лень тащиться до Литвы, да и вообще с любой страной ЕС: было бы желание и умение грамотно оформить все это на законодательном уровне, но даже без этих договоров жизнь идиота значительно осложнится. Предвижу возражения юридического характера, но не надо: это общее направление мер, а если взяться за дело всерьез, можно предусмотреть всё.

Если же попался, второй, пятый, десятый раз – так это сколько же деньжищ человеку надо на штрафы, новые машины и прочее! Уже будет дешевле на такси ездить или личного шофера нанять. Но если ты, тупое и бессовестное существо, напилось, село за руль и кого-то убило – вот тебе предумышленное убийство и 15 лет тюрьмы, прав Март Хельме.

Сажать за пьяное вождение каждый раз в тюрьму – непродуктивно: на кого-то это вообще не произведет впечатления, особенно если условно или ненадолго, кому-то может понравиться – и он выйдет готовым уголовником, да и государству невыгодно. Лучше создать нарушителю настолько веселую жизнь на воле, чтобы на рецидив его не тянуло. Пусть себе работает, выплачивает штрафы и пользуется общественным транспортом: заодно и количество машин на дорогах уменьшится. И не только за счет нарушителей: каждый, кто вчера принял на грудь, очень серьезно поволнуется утром на предмет остаточных явлений и, вполне вероятно, поедет на работу на автобусе или трамвае.

Отправляясь в путь пьяным, никто не собирается убивать, он уверен, что справится. И надеется, что его не поймают. А поймают – тоже не беда. Ну, поругают, слегка оштрафуют, прав на полгодика лишат: пустяки, дело житейское, со многими бывало. И каждый к слову вспомнит своего знакомого Александ(е)ра, который, вон, двадцать лет пьяным ездит – и ничего. Нам надо ломать именно эту установку, чтобы все видели: как раз чего. Очень даже чего. Легко не отделаешься, всю жизнь себе испортишь. Но не другим.