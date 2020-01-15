Скучно и слишком долго: в биатлоне предложили сократить количество участников соревнований

«Слишком большое число биатлонисток получает право стартовать на Кубке мира. Проблема в том, что лучшие стартуют рано. Спортсменки, которые идут в середине, очевидно слабее, поэтому зрителям становится скучно смотреть биатлон», — приводит слова Лунде NRK.

По мнению эксперта, IBU стоит допускать к гонкам Кубка мира не более 80-90 участниц.

«Когда кто-то на первой стрельбе уже проигрывает 30 секунд, то шансов нет. Вся гонка укладывается в 40-45 минут, а затем в течение следующих 20 минут доезжают другие участницы, которые не могут выдержать этот уровень», — сказал Лунде.

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам. «Мне нравится, что нас много. На старте более 100 участниц, так что победа кажется ещё круче. В то же время я не вижу смысла допускать участниц, которые проигрывают по шесть минут. В этом я с Олой согласна», — приводит слова Экхофф NRK. В общем зачёте Кубка мира Тириль занимает второе место. Она на 9 очков отстаёт от лидера — действующей обладательницы Кубка мира итальянки Доротеи Вирер.

Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар отреагировал на предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.

«Сколько себя помню, мы обсуждаем эти вопросы с телевизионщиками. Последние 20 минут спринта могут быть не такими увлекательными. Однако бывало и так, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей топ-10, если им повезло с условиями.

10 лет назад стартовали более 150 спортсменов, но сейчас мы уверены, что нашли нужный баланс между лучшими и следующими за ними спортсменами", — приводит слова Нунара NRK.