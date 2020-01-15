AMTEL: большие легковые автомобили вымирают

AMTEL проанализировал возможные тенденции на рынке новых легковых автомобилей и прогнозирует на 2020 год небольшой рост продаж, сравнимый с предшествующими годами.

«Хотя продажи автомобилей в Европе немного выросли, ужесточение новых норм загрязнения и выросшее в связи с этим производство электромобилей повлекло за собой дополнительные проблемы. И все же крупнейшие автопроизводители предполагают, что проблемы разрешатся в течение ближайшего года и продажи стабилизируются на более высоком уровне, чем сейчас», - пояснил глава AMTEL Арно Силлат.

Он подчеркнул, что война с дизельными двигателями в некоторых странах на уровне местных политиков уменьшила рыночную долю дизельных автомобилей в ЕС до 32%, что, по мнению автопроизводителей, стабилизируется и останется более-менее на том же уровне и в 2020 году, поскольку в краткосрочной перспективе дизель – хороший инструмент для того, чтобы удержаться в рамках установленных норм загрязнения.

«Некоторые автопроизводители с учетом этого снова меняют бензиновые автомобили с большими выхлопами на дизель. Продолжается и победное шествие внедорожников, и, если в наших условиях это имеет и глубокий практический смысл, то в Центральной Европе это, скорее, явление моды. И автомобили, похожие на внедорожники, делают меньше размером. Зато большие легковушки явно начинают выходить из моды», - продолжил он. Под последними имеются в виду большие автомобили среднего класса и семейные автомобили покрупнее.

Благодаря восстановлению мер поддержки в этом году ожидается скачок продаж электромобилей, вместо 77 штук, проданных в прошлом году, их количество может составить около 500. Причина в том, что покупку электромобиля после большого перерыва вновь начнут поддерживать на государственном уровне. По-прежнему растет рыночная доля гибридных и газовых автомобилей на CNG.

В плане рабочего транспорта, по словам Силлата, больших перемен не ожидается. 2020 год не принесет в этом секторе новых решений на рынке несмотря на некоторый рост, основным источником энергии останется дизельный мотор. Общественный транспорт в городах и при определенных условиях в какой-то степени тяжелый грузовой транспорт используют газ, однако совокупная доля CNG, LPG, LNG и биометана все же невелика. «Прорыв альтернативных решений произойдет прежде всего в области развития водородной технологии», - заключил Силлат.