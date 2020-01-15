Президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию

Потенциал действующей Конституции не исчерпан, указал президент.

"Однако считаю возможным внести поправки к Конституции. Первое - Россия может оставаться Россией только как суверенное государство. Нужно гарантировать в Конституции приоритет российского законодательства. Второе - предлагаю закрепить действия к главам субъектов федерации, премьеру, министрам, судьям - не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство. К лицам претендующим на пост президента - отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство и проживание 25 лет. Третье - согласен с тем, что нужно внести пункт о том, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд".

При этом Путин отметил, что не считает этот пункт принципиальным.

В качестве четвертого пункта, по его словам, следует закрепить принцип системы публичной власти, а пятого - закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения и индексации пенсии.

Федеральное собрание должно взять на себя большую роль в формировании правительства и соответственно взять на себя большую ответственность, сказал Владимир Путин.

"Предлагаю доверить Госдуме утверждение кандидата в премьеры, а затем по его представлению вице-премьеров. Президент будет обязан назначить на должность этих лиц и отклонить не сможет".

Согласно идее Путина, за президентом останется право отстранять премьера и министра, а также управление Вооруженными силами и правоохранительной системы.

"Но предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех силовых ведомств президент должен производить только после консультаций с Советов Федераций. Это можно применять и к прокурорам субъектов федераций", - сказал он.