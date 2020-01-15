Ср, 15.01.2020
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  • Не упустите момент! На интернет-торги выставлен земельный участок недалеко от моря

Не упустите момент! На интернет-торги выставлен земельный участок недалеко от моря

Elamumaa Pärnus.

ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе osta.ee выставлен на продажу земельный участок площадью 2023 квадратных метра, предлагает портал Kodustiil. Цена вас удивит!

Участок площадью 2023 м2 предназначен для строительства дачи, находится в приятном месте недалеко от моря и в 16 км от города Пярну.  

Земельный участок.

ФОТО: osta.ee

Новый собственник сможет оформить куплю-продажу у нотариуса в Таллинне в течение семи дней с момента окончания торгов. Расходы по оформлению сделки несет покупатель.

Найти дополнительную информацию и принять участие в аукционе можно ЗДЕСЬ

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