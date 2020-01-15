Не упустите момент! На интернет-торги выставлен земельный участок недалеко от моря

На интернет-аукционе osta.ee выставлен на продажу земельный участок площадью 2023 квадратных метра, предлагает портал Kodustiil. Цена вас удивит!
Участок площадью 2023 м2 предназначен для строительства дачи, находится в приятном месте недалеко от моря и в 16 км от города Пярну.
Новый собственник сможет оформить куплю-продажу у нотариуса в Таллинне в течение семи дней с момента окончания торгов. Расходы по оформлению сделки несет покупатель.
Найти дополнительную информацию и принять участие в аукционе можно ЗДЕСЬ.