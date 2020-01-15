Индрек Сирк: за бутылкой и за рулем мы равны

Управление автомобилем в состоянии опьянения – это не личное дело человека, это наше общее дело, на которое нужно реагировать, пишет в Postimees присяжный адвокат Индрек Сирк.
В дорожном движении, как и в любой другой сфере жизни, после трагического происшествия возникает ощущение, что все пропало и нужно принимать в использование крайние меры. Эмоции затмевают рациональное мышление.
Статистически сейчас ситуация в дорожном движении в Эстонии значительно лучше, чем была 70 лет назад. В 1950 году по нашим дорогам перемещались около 10 000 транспортных средств с мотором, но количество погибших превышало 100 человек в год. В 2019 году ежедневно мы имели более 700 000 застрахованных, то есть используемых автомобилей. И хотя ежедневно происходило около 100 дорожно-транспортных происшествий, люди получали травмы лишь в пяти процентах из них, а количество погибших, по имеющимся сейчас данным, составило 52 человека. Конечно, статистика не смягчает последствий недавней трагической аварии, но позволяет держать в фокусе основной вопрос. К сожалению, все ДТП предотвратить нельзя.
Если бы наказания заставляли людей избегать нарушений, то еще несколько столетий назад удалось бы добиться абсолютной законопослушности человечества. Однако этого не произошло, поэтому и наказание не является чудодейственным средством. Наказание должно быть строго дозированным, чтобы оно заставляло человека в будущем удерживаться от совершения виновного деяния, а в общепревентивном смысле было уроком для всех.
Тюрьма не отучает от алкоголя: год или десять лет, проведенные за решеткой, не сделают человека трезвенником. К сожалению, не станет он и значительно законопослушнее. Тюрьма предназначена для людей, которых действительно нужно изолировать от общества, поскольку их умышленное преступное поведение опасно для других. Водитель-пьяница не планирует зла, он просто не понимает возможных последствий своего опасного поведения. В отличие от вора, убийцы, насильника, наркоторговца, или берущего взятки чиновника – им четко ясны негативные последствия для других людей и общества, а преступная деятельность явно была спланирована.
Сказанное выше не означает, что нужно отказаться от наказания. Страх быть наказанным действительно влияет на большую часть людей, и является гарантией справедливости в обществе. Но слишком жесткое наказание становится местью и может непропорционально повлиять на человека и его родственников: потеря работы и доходы, в результате чего пострадают нуждающиеся в помощи родственники.
Большая часть сфер жизни теперь стали настолько сложными, что, не имея хорошего обучения, с ними не справиться. В числе прочего, целью такого обучения может быть попытка выяснить, может ли человек вообще управлять автомобилем. Во-первых, у него могут быть противопоказания для управления автомобилей по состоянию здоровья, но многие люди не должны садиться за руль и по личным причинам или из-за психических особенностей. Еще сто лет назад было определено, что за руль может садиться только трезвый и добропорядочный человек. И сегодня запрещено давать водительские права человеку, у которого есть зависимость от алкоголя или других запрещенных веществ. Другое дело, насколько эффективно выявление такой зависимости. Согласно исследованиям, треть совершеннолетних потребителей алкоголя им злоупотребляют, а в Эстонии имеется более 50 000 алкоголиков. Много среди них и водителей.
Большая часть злоупотребляющих алкоголем не признают наличия у себя проблемы, а часто и окружающие не понимают, что ситуация серьезная. Как и другие расстройства психики, депрессия и алкоголизм являются болезнями, которые незаметно усугубляются, и прежде, чем понять, что это опасно, мы успеваем привыкнуть к новому уровню. Программы, направленные на отказ от алкоголя и повышение осведомленности, основаны на том, что человеку пытаются объяснить общее влияние алкоголя, а также количество и привычки потребления, которые негативно влияют на здоровье. Очень часто люди не понимают, что влияние алкоголя на тот момент, когда он сел за руль, еще не прошло. Еще сложнее людям понять, какое количество наносит вред здоровью. Говорят о бокале вина, паре рюмок водки и двух пиво, но реальные объемы выпиваемого в несколько раз больше и, что пугает, потребляются они каждый день.
В действительности организму человека алкоголь не нужен. Привычка пить каждый день за обедом кружку пива, или бокал вина за ужином может указывать на возможное наличие зависимости. Известны и утверждения многих употреблявших алкоголь водителей о том, что, как им кажется, они были трезвыми. Это утверждения не только водителей с остаточными явлениями, и пойманные в состоянии уголовно наказуемого опьянения водители часто утверждают, что чувствуют себя трезвыми. После того, как о наличие проблемы узнали, важно ее признать и искренне захотеть от нее избавиться. Если онкологического больного во многих случаях можно прооперировать, то лечение алкогольной зависимости начинается с самого человека, а лечение человека без его согласия невозможно.
Старая народная мудрость гласит: дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Сейчас иногда складывается ощущение, что если умному удается учиться на своих ошибках, то глупый человек неоднократно наступает на одни и те же грабли. У каждого человека есть эмоции, и бывают ситуации, когда эмоции отключают мозг. Или позволяют слишком расслабиться. «Errare humanum est» («Человеку свойственно ошибаться»). Поэтому нет надобности сразу гнобить единичных ошибающихся. Особенно в ситуации, если мы сами в состоянии выявить лишь 0,5 процента из всех гоняющих по дорогам Эстонии пьяных водителей.
Если сравнить статистические показатели, мы получим весьма схожий результат. В Эстонии более 650 000 обладателей водительских прав, около двух третьей из них каждый день участвуют в дорожном движении. Полиция каждый год проверяет около 700 000 водителей, из которых около 7000 употребляли алкоголь. То есть, около одного процента проверенных. Такая же доля пьяных водителей выявляется во время кампаний «Дуют все».
Если каждый день за руль садятся 400 000 водителей, и один процент из них употреблял алкоголь, это означает, что каждый день по дорогам Эстонии ездят 4000 пьяниц. Маленький процент обнаружения характеризует и исследование, согласно которому, в Финляндии, прежде чем попасться, водитель-пьяница успевает более 200 раз сесть за руль в состоянии опьянения. 0,5 процента пойманных в Эстонии пьяниц означает то же самое: 200 раз пьяным за рулем, один раз наказан. Пьяниц-рецидивистов все же меньше, а потому нельзя наказывать каждого пойманного самым строгим образом лишь потому, что он попался. Большая часть участников движения все же ездят разумно и, соблюдая оговоренные в обществе нормы, а также опасаясь наказания и возможности быть пойманным.
В 2018 году полиция выявила около 80 000 нарушений ПДД, 6000 человек совершили повторное нарушение, а третье нарушение совершили 1500 человек. Таким образом, лишь восемь процентов нарушителей являются повторными, и меньше двух процентов нарушают правила систематически. Если распределить эти нарушения на всех обладателей водительских прав, доля дорожных рецидивистов окажется еще меньше. Однако государство и общество не в состоянии селектировать этих систематически представляющих опасность участников дорожного движения. А именно, государство сделало многие нарушения имперсональными и, начиная с прошлого года, большая часть нарушений ПДД не вносится в Регистр наказаний. А невнесенные в регистр нарушения нельзя учитывать при введении новых санкций.
В 2018 году в Регистр наказаний были внесены лишь треть выявленных в Эстонии нарушений Правил дорожного движения: всего было выявлено почти 250 000 нарушений (камеры измерения скорости, штрафы за парковку, аварии, которые решаются, как страховой случай). Общее количество выявленных в прошлом году нарушений увеличилось, но из-за применения укороченного производства по проступку в Регистр наказаний было внесено еще меньше: по предварительным данным, в регистр попали меньше 20 процентов выявленных нарушений. Таким образом, у государства нет системы, позволяющей выявлять повторных нарушителей. Для оказания влияния на дорожных нарушителей не годится и послабление Регистра наказания, согласно которому через год отметка о наказании удаляется. В октябре прошлого года дорожная комиссия правительства решила начать разработку системы баллов за ошибки.
Водитель-пьяница не прибыл с другой планеты или другого государства, это наш человек. Это мужчины и женщины, молодые и старые, богатые и бедные, имеющие высокий или низкий уровень образования. За бутылкой все равны, просто у некоторых напитков красивее название и выше цена. Этанол во всех них один и тот же. Алкоголь обычно употребляют в компании: друзья, семья или совершенно посторонние люди видят употребление алкоголя, или пьяного человека дома, на празднике, в пабе, на заправке или в магазине.
А что мы делаем, когда видим пьяного человека? Стыдливо отвозим глаза и дистанцируемся, или испытываем интерес, как он безопасно доберется до пункта назначения? Поскольку полиция за каждым так и так уследить не может, аклозамков в машинах нет, а беспилотные автомобили – это вопрос далекого будущего, нам всем нужно ощетиниться и вмешиваться.
Как мы не пройдем безразлично мимо плачущего на улице ребенка, привязанного в лесу к дереву животного, или кричащей в темном дворе женщины. Героем является каждый, кто убережет пьяного от руля. Убеждение, попытка отобрать-спрятать ключи, физическое воспрепятствование пьяному или звонок в полицию. Это не стукачество, а нахождение пьяного человека за рулем автомобиля – это не его личное дело. Это наше общее дело и на это нужно реагировать. Естественно, нужно избегать самосуда, а наказание – это все же роль государства Но чем больше людей будет вмешиваться, тем меньше пьяных попадет на дорогу. Эстония в этом плане за 20 лет продвинулась далеко вперед, но впереди нас ждет еще очень длинный путь. Каждый погибший на дороге человек – это слишком много, каждый пьяный метр за рулем – слишком длинный.