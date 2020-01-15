Индрек Сирк: за бутылкой и за рулем мы равны

Большая часть злоупотребляющих алкоголем не признают наличия у себя проблемы, а часто и окружающие не понимают, что ситуация серьезная. Как и другие расстройства психики, депрессия и алкоголизм являются болезнями, которые незаметно усугубляются, и прежде, чем понять, что это опасно, мы успеваем привыкнуть к новому уровню. Программы, направленные на отказ от алкоголя и повышение осведомленности, основаны на том, что человеку пытаются объяснить общее влияние алкоголя, а также количество и привычки потребления, которые негативно влияют на здоровье. Очень часто люди не понимают, что влияние алкоголя на тот момент, когда он сел за руль, еще не прошло. Еще сложнее людям понять, какое количество наносит вред здоровью. Говорят о бокале вина, паре рюмок водки и двух пиво, но реальные объемы выпиваемого в несколько раз больше и, что пугает, потребляются они каждый день.

В действительности организму человека алкоголь не нужен. Привычка пить каждый день за обедом кружку пива, или бокал вина за ужином может указывать на возможное наличие зависимости. Известны и утверждения многих употреблявших алкоголь водителей о том, что, как им кажется, они были трезвыми. Это утверждения не только водителей с остаточными явлениями, и пойманные в состоянии уголовно наказуемого опьянения водители часто утверждают, что чувствуют себя трезвыми. После того, как о наличие проблемы узнали, важно ее признать и искренне захотеть от нее избавиться. Если онкологического больного во многих случаях можно прооперировать, то лечение алкогольной зависимости начинается с самого человека, а лечение человека без его согласия невозможно.

Старая народная мудрость гласит: дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Сейчас иногда складывается ощущение, что если умному удается учиться на своих ошибках, то глупый человек неоднократно наступает на одни и те же грабли. У каждого человека есть эмоции, и бывают ситуации, когда эмоции отключают мозг. Или позволяют слишком расслабиться. «Errare humanum est» («Человеку свойственно ошибаться»). Поэтому нет надобности сразу гнобить единичных ошибающихся. Особенно в ситуации, если мы сами в состоянии выявить лишь 0,5 процента из всех гоняющих по дорогам Эстонии пьяных водителей.

Если сравнить статистические показатели, мы получим весьма схожий результат. В Эстонии более 650 000 обладателей водительских прав, около двух третьей из них каждый день участвуют в дорожном движении. Полиция каждый год проверяет около 700 000 водителей, из которых около 7000 употребляли алкоголь. То есть, около одного процента проверенных. Такая же доля пьяных водителей выявляется во время кампаний «Дуют все».