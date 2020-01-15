Ср, 15.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Инвестиционные мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ лишилась более 40 000 евро

Инвестиционные мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ лишилась более 40 000 евро

Телефонный звонок.

ФОТО: Elmo Riig

Жительница Ласнамяэ в конце прошлого года лишилась почти 42 000 евро, отдав деньги предлагавшим возможность инвестирования мошенникам, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Во вторник в полицию обратилась 63-летняя женщина, которая с середины ноября до конца декабря перечислившая на зарубежные счета в общей сложности 41 740 евро.

Забрать свои деньги с платформы продаж женщина не может, а мошенники требуют от нее доплаты.

Полиция для расследования случившегося возбудила уголовное дело по статье мошенничество.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ