Инвестиционные мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ лишилась более 40 000 евро

Жительница Ласнамяэ в конце прошлого года лишилась почти 42 000 евро, отдав деньги предлагавшим возможность инвестирования мошенникам, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник в полицию обратилась 63-летняя женщина, которая с середины ноября до конца декабря перечислившая на зарубежные счета в общей сложности 41 740 евро.
Забрать свои деньги с платформы продаж женщина не может, а мошенники требуют от нее доплаты.
Полиция для расследования случившегося возбудила уголовное дело по статье мошенничество.