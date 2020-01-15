Ср, 15.01.2020
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Северо-Эстонская региональная больница на целый год лишится одной из парковок

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: Eero Vabamägi

В связи с началом строительства нового паркинга у Северо-Эстонской региональной больницы закроется наземная парковка и найти место для стоянки автомобиля у больницы в течение года будет сложно, передает Rus.ERR.

Одна из наружных парковок перед больницей закроется с 20 января, а новый многоуровневый паркинг планируется сдать лишь в первом квартале 2021 года.

Пациентам рекомендуют приезжать в больницу на общественном транспорте, а при использовании личного автомобиля быть готовым к тому, что место для парковки сразу найти не удастся.

Парковочные места для инвалидов перед больницей закрываться не будут. Также сохранится возможность высаживать посетителей больницы из автомобиля перед главным входом и ставить автомобиль на стоянку на других парковках, указанных на схеме.

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