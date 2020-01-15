Северо-Эстонская региональная больница на целый год лишится одной из парковок

Одна из наружных парковок перед больницей закроется с 20 января, а новый многоуровневый паркинг планируется сдать лишь в первом квартале 2021 года.

Пациентам рекомендуют приезжать в больницу на общественном транспорте, а при использовании личного автомобиля быть готовым к тому, что место для парковки сразу найти не удастся.