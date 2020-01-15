Глава союза автофирм: как найти человека, который сел бы за руль за 600 евро в месяц?

- План правительства по снижению акциза на дизельное топливо может оказаться выходом из ситуации?

- Это будет спасательным кругом. Мы можем разделить Эстонию пополам. На юге топливом заправляются в Латвии, для Северной Эстонии граница слишком далеко, и, таким образом, тамошние компании станут более конкурентоспособными благодаря снижению акцизов. По сравнению с другими странами топливо в Эстонии дороже, и если мы сможем выравнять наши акцизы, государственная казна получит больше денег. Не исключено, что сюда будут приезжать заправляться иностранные перевозчики. Современные грузовики способны заправлять 800-900 литров топлива, и никто не хочет заправляться на более дорогих заправках.

- С другой стороны, существует требование нейтральности климата, cогласно которому акциз мог бы вырасти, чтобы выдавить с рынка бензин и дизельное топливо. Как вы на это смотрите?

- Меня не слишком воодушевляют разговоры о переходе на дешевое и альтернативное топливо. Производители автомобилей придумали двигатели с нулевым или очень низким уровнем выбросов CO2. Кроме того, не исключены выбросы других компонентов, загрязняющих окружающую среду, таких как газ.

В-третьих, в случае автомобилей с электродвигателями нет технологии для хранения и переноса количества электроэнергии, которое требуется нашим тяжелым грузовым автомобилям для перевозки грузов на большие расстояния.

В Латвии я ознакомился с проектом по переходу на электрические автобусы. Проект был заброшен, потому что город оставил бы все другие города в темноте. Зарядка аккумуляторов в таких количествах ничего бы не оставила городу. Максимальный срок службы батарей составляет пять лет, а стоимость автобусов - до 100 000 евро. Должна ли маленькая страна экспериментировать с этим? Я очень сомневаюсь в этом.

- Как обстоят дела с рабочей силой? Какую долю расходов составляют расходы на рабочую силу?

- Предприятия не справляются. Давайте посмотрим, как выплачиваются зарплаты на рынке: в объявлениях говорится, что зарплата составляет от 1500 до 2000 евро, но анализ Налогового департамента показывает печальную правду: в прошлом году в половине компаний зарплата была менее 600 евро. Как вы находите кого-то, кто сядет за руль за 600 евро? Таких водителей не существует! Возникает вопрос: какая часть зарплат уходит в конвертах? Конечно, мы не знаем, работал ли этот водитель полный или неполный рабочий день. Эта работа является напряженной и требует концентрации. Сегодня мы не найдем человека, который готов делать такую работу менее чем за 1500 евро в месяц.

- Владелец автотранспортной фирмы Lajos Эйнар Вальбаум сказал, что в транспортном секторе существует серьезная проблема с поиском качественной рабочей силы, поскольку в случае возникновения проблема компания несет ответственность за ошибку водителя. Как можно исправить эту ситуацию?