Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров

В частности, после первого сета была остановлена игра россиянки Варвары Грачёвой с француженкой Хлоэ Паке. Грачёва выиграла первую партию со счётом 6:2. В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.