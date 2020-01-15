В Нарве планируют построить новый детский сад, при этом один из старых закрыли из-за нехватки денег на ремонт

Ремонтировать слишком дорого

Большой детский сад “Колобок”, который находится на ул. Харидусе между магазином “1000 мелочей” и торговым центром Fama, расселили летом 2018 года - детей и работников распределили по нескольких другим детсадам. Планировалось провести в “Колобке” капитальный ремонт в течение 2019 года, после чего снова открыть.

Реконструкцию готово было финансово поддержать государство через фонд KIK. Однако, как сообщал портал ERR, расчеты показали, что работы обошлись бы в 1,5 млн евро, в том числе из городского бюджета пришлось бы заплатить на 630 тысяч больше, чем рассчитывали городские власти.

Поскольку очереди в детские сады в Нарве сейчас нет, а количество рождающихся детей уменьшается каждый год, управа 8 января решила просто закрыть “Колобок”.

Как рассказала член управы и директор Департамента городского хозяйстве Елена Скулачёва, пустующие здания детского сада (два двухэтажных корпуса) и обширную территорию передадут на баланс этого департамента с баланса Отдела культуры. После чего комиссия по городскому имуществу при управе будет решать, что делать с недвижимостью - продать или сдавать в аренду.

Найдется ли покупатель на большой участок в центре города, который, очевидно, будет стоить дорого, пока сказать сложно. При этом, по словам Елены Скулачёвой, площадей, которые город мог бы сдавать в аренду различным организациям в городе не хватает.

Большой или маленький, еще не решено

“Я не считаю правильным вкладывать деньги в реновацию амортизированных и морально устаревших зданий, - пояснил мэр Нарвы Алексей Евграфов идею построить новый детский сад. - Было бы правильнее, на мой взгляд, строить совершенно новое, современное здание, которые соответствуют всем современным требованиям, и в это новое здание переводить детский сад вместе с персоналом и с детьми из какого-то амортизированного детсада или из нескольких амортизированных садов, которые находятся в этом микрорайоне”.

По словам мэра, новое здание будет не только экономичнее старого, но и даст детям больше возможностей для развития. Например, в нем обязательно будет бассейн.

Деньги на проектирование нового детского сада были выделены еще в прошлом году, но с местом строительства власти не смогли определиться, поэтому проектирование так и не началось. Сейчас чиновники рассматривают несколько возможных мест для строительства.