В Нарве планируют построить новый детский сад, при этом один из старых закрыли из-за нехватки денег на ремонт

На прошлой неделе горуправы Нарвы решила закрыть детский сад Kakuke (“Колобок”) на улице Харидусе. Причина - необходимый зданию капитальный ремонт обошелся бы слишком дорого. При этом в бюджете выделены средства на проектирование нового детсада, который планируется построить с нуля, потратив гораздо большую сумму. По мнению мэра Нарвы Алексея Евграфова, это разумнее, чем приводить в порядок старые здания детсадов.
Ремонтировать слишком дорого
Большой детский сад “Колобок”, который находится на ул. Харидусе между магазином “1000 мелочей” и торговым центром Fama, расселили летом 2018 года - детей и работников распределили по нескольких другим детсадам. Планировалось провести в “Колобке” капитальный ремонт в течение 2019 года, после чего снова открыть.
Реконструкцию готово было финансово поддержать государство через фонд KIK. Однако, как сообщал портал ERR, расчеты показали, что работы обошлись бы в 1,5 млн евро, в том числе из городского бюджета пришлось бы заплатить на 630 тысяч больше, чем рассчитывали городские власти.
Поскольку очереди в детские сады в Нарве сейчас нет, а количество рождающихся детей уменьшается каждый год, управа 8 января решила просто закрыть “Колобок”.
Как рассказала член управы и директор Департамента городского хозяйстве Елена Скулачёва, пустующие здания детского сада (два двухэтажных корпуса) и обширную территорию передадут на баланс этого департамента с баланса Отдела культуры. После чего комиссия по городскому имуществу при управе будет решать, что делать с недвижимостью - продать или сдавать в аренду.
Найдется ли покупатель на большой участок в центре города, который, очевидно, будет стоить дорого, пока сказать сложно. При этом, по словам Елены Скулачёвой, площадей, которые город мог бы сдавать в аренду различным организациям в городе не хватает.
Большой или маленький, еще не решено
“Я не считаю правильным вкладывать деньги в реновацию амортизированных и морально устаревших зданий, - пояснил мэр Нарвы Алексей Евграфов идею построить новый детский сад. - Было бы правильнее, на мой взгляд, строить совершенно новое, современное здание, которые соответствуют всем современным требованиям, и в это новое здание переводить детский сад вместе с персоналом и с детьми из какого-то амортизированного детсада или из нескольких амортизированных садов, которые находятся в этом микрорайоне”.
По словам мэра, новое здание будет не только экономичнее старого, но и даст детям больше возможностей для развития. Например, в нем обязательно будет бассейн.
Деньги на проектирование нового детского сада были выделены еще в прошлом году, но с местом строительства власти не смогли определиться, поэтому проектирование так и не началось. Сейчас чиновники рассматривают несколько возможных мест для строительства.
“Я думаю, что в феврале-марте мы будем окончательно определяться с Отделом культуры и депутатами, на что мы ориентируемся, какой это мог бы быть детский сад по размеру, по количеству групп, - рассказал мэр Нарвы. - От этого зависит и микрорайон для строительства. Мы можем перевести в новый детский сад, например, один большой или несколько маленьких детских садов, но тогда он должен быть в шаговой доступности, чтобы людям не пришлось с другого конца города добираться. Все эти моменты сейчас взвешиваются, Отдел культуры готовит обзор, анализ ситуации, а Департамент экономики и городского развития ищет возможность для финансирования, потому что объект, по нашим предварительным расчетам, может стоить порядка семи-восьми миллионов. Это недешевое дело - строительство нового детского сада большого размера”.
Если в итоге власти решат строить большой детский сад, который заменит несколько существующих, то, очевидно, шаговой доступности уже не будет, многие родители будут привозить детей на машинах.
“Мы просчитываем, чтобы была и возможность парковки и подъезда, - сказал Алексей Евграфов. - Это одно из требований, сейчас мы как раз строим у некоторых детских садов парковки. Раньше этого никто не предусматривал, к сожалению, никто не думал, что будет столько машин. Сейчас это необходимость, которую мы не можем не учитывать”.
Что будут делать с опустевшими зданиями?
Зданий закрытых детсадов, которые используются по другому назначению, в Нарве множество, а в будущем, получается, их станет еще больше. Что городские власти будут делать с ними?
По словам мэра, сейчас такие здания не простаивают. Те, что остались в собственности города, сдаются в аренду.
“Например, на улице Мыйза один детский сад по конкурсу сдается небезызвестному НКО Pereprojekt, - сказал мэр Нарвы. - Город же должен зарабатывать на тех помещениях, которые у нас есть. Мы не можем их просто так содержать. Поэтому там был объявлен конкурс на сдачу этого детского сада в аренду, чтобы город получал с этого прибыль. НКО Pereprojekt выиграло этот конкурс и получило здание.
Таким же образом мы смотрим и по остальным помещениям. Где-то, может быть, было бы рентабельно продать это имущество вместе с землей. Но к каждому объекту нужно подходить индивидуально”.