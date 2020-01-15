Водители, внимание! В четверг на Ярвевана-теэ возможны большие пробки

В четверг, 16 января, с 11 до 13 часов для проведения аварийных работ для движения будет закрыта одна полоса движения у железнодорожного переезда на Ярвевана-теэ в направлении Мустамяэ. Скорость движения будет ограничена 30 км/ч.
В Таллиннском департаменте транспорта сообщили, что ремонт будет проведен для ликвидации последствий аварии, произошедшей в Новогоднюю ночь, в частности будет заменено уличное освещение.
«Несмотря на то, что для проведения работ выбран период наименьшей загруженности дороги, учитывая общую нагрузку на Ярвевана-теэ, может возникнуть большая пробка в направлении Мустамяэ. Просим по возможности в это время выбрать другой маршрут, например, объездную дорогу, улицу Лийвалайа и Пярнуское шоссе», - сказал заместитель руководителя транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.