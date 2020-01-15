Спасательный департамент: среднее опьянение погибших в пожарах составляло три промилле

Эти цифры прозвучали сегодня на пресс-конференции Cпасательного департамента, посвященной обзору прошлого года. На ней выступили министр внутренних дел Март Хельме, генеральный директор Cпасательного департамента Куно Таммеару, руководитель отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тахе и руководитель отдела экстренной готовности департамента Туули Ряйм.

Из приведенных статистических данных бросается в глаза алкогольное опьянение погибших - из 79 погибших 51 был в состоянии алкогольного опьянения или с подозрением на состояние алкогольного опьянения.

«Увеличилась доля смертельных исходов в нетрезвом виде, а также средний уровень опьянения. Среднее опьянение погибших в результате пожаров в прошлом году составило в среднем 2,94 промилле; самый высокий показатель за всю историю равен 4,9. Это очень беспокоит. Эксперты прогнозировали, что снижение акцизного налога на алкоголь приведет к увеличению потребления алкоголя, и, похоже, сделали правильный прогноз», - сказал Таммеару.

Из числа погибших 27 были взрослые мужчины, 12 - женщины и четверо - дети, все в возрасте до 7 лет. В прошлом году по крайней мере 19 из 43 смертельных случаев были вызваны пожарами. Все погибшие в результате небрежного курения также находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате несчастных случаев на воде погибло 36 человек, что является самым низким показателем за много лет. «Профиль жертв изменился за эти годы - если раньше типичным утопленником был молодой сорвиголова, то теперь его заменил человек старше 50 лет, который даже не плавал, а упал в канаву, пруд или фонтан. Если среднее опьянение близко к 3 промилле, даже маленькая лужа может стать смертельной», - сказал Таммеару.

Не менее 60 человек, в том числе 7 детей, пострадали в прошлом году от угарного газа. Преждевременное закрытие заслонки духовки привело к гибели как минимум одного пожилого человека и проблемам со здоровьем у 19 человек.

«Во многих случаях спасателей вызывали, потому что портативный детектор угарного газа, который работники скорой помощи носят с собой, начал работать в ходе визита к пациенту. Если бы работники скорой помощи не были оснащены этим устройством, угарный газ, возможно, вообще не был бы обнаружен, поскольку он не всегда вызывает острую интоксикацию, но при более низких концентрациях усугубляет хронические проблемы со здоровьем. Поэтому также сложно определить масштабы проблемы», - сказал Таммеару.