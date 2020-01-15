Таллинн направит на помощь животным Австралии 15 000 евро

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что происходящее в Австралии влияет не только на территории, затронутые пожаром, но гораздо шире на мир и всех нас. По имеющимся оценкам в пожарах погибли не менее миллиарда животных, среда обитания других уничтожена. «Австралийский материк обладает уникальным ландшафтом, это наше общее природное наследие. Никто точно не знает, сколько видов из-за пожаров оказались под угрозой исчезновения, но считается, что положение многих редких видов значительно ухудшилось, поставив их под угрозу вымирания», - сказал мэр.

Кылварт отметил, что это стало причиной, по которой во многих странах проходит сбор пожертвований и поиск возможностей прийти Австралии на помощь, поэтому Таллинн решил внести свой вклад. «Важнейший фактор, который привел к столь масштабным последствиям, это потепление климата, ставшее причиной увеличения периода засухи в Австралии и повышения температуры. Так как причины потепления климата – глобальны, у каждой развитой страны в этом своя роль и ответственность, обязывающая прийти на помощь в смягчении экологического кризиса. От нас зависит и то, что ждет нас в будущем», - добавил Кылварт.

Поддержку Таллинна партнерской организации в Австралии передаст Таллиннский зоопарк, который добавит к этой сумме собранные на сохранение видов пожертвования посетителей в размере 24 000 евро и выделенные Обществом друзей зоопарка 6100 евро. Свой вклад могут внести все желающие – в ходе начавшегося на прошлой неделе сбора средств в поддержку животных Австралии пожертвования уже сделали 337 человек на сумму 11 170 евро. Таллиннский зоопарк отправит пожертвования в фонд Австралийской ассоциации зоопарков и аквариумов, чью просьбу о помощи передал Всемирный союз зоопарков. Фонд поддерживают многие зоопарки со всего мира, средства собирают также международные организации.

Директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран подчеркнул, что сеть зоопарков обеспечит надежность передачи пожертвований в поддержку спасения и реабилитации пострадавших австралийских животных. На собранные средства животным будет оказана и медицинская помощь, а впоследствии - помощь в возвращении в природную среду. «Происходящее в Австралии – по сути глобальный кризис, к решению которого нужно подойти столь же глобально. Сообщество зоопарков участвует в этом настолько активно, как это возможно», - сказал Маран.