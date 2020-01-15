Фото: вертикальный дом из стекла для семьи коллекционера

Архитектурное бюро Miró Rivera Architects спроектировало частный дом на возвышенном участке в Далласе, штат Техас, США, откуда открывается красивый вид на центральную часть города. Пятиэтажный вертикальный дом возвышается над вершинами деревьев, радуя семью заказчика панорамой окружающих садов и манящим горизонтом за их пределами, описывает романтический проект HQRoom.
Чистые линии, стеклянные стены и скульптурные тени от солнца — все это представляет собой интригующий контрапункт к тропической атмосфере в окружении леса.
Заказчику, заядлому коллекционеру экзотических растений, захотелось иметь дом, который бы не только максимально увеличивал обзорность участка, но и сохранял уединение. Резиденция была задумана как два взаимосвязанных, контрастных объема: одна половина прозрачна и ориентирована на вид на сады, в то время как другая более закрыта - для обеспечения конфиденциальности пространства внутри. Каждый этаж содержит конкретную функциональную зону с большим количеством общественных пространств, расположенных на прозрачной стороне здания.
Первый этаж резиденции частично заглублен в грунт и включает гараж, кладовые, подсобные помещения и санузел. Главный вход в дом расположен на втором этаже. Следуя по пешеходной дорожке через сады с местной и экзотической флорой, нужно пройти по открытому стальному пешеходному мосту со стеклянными перилами. К главной спальне на третьем этаже примыкает консольный балкон, нижняя сторона которого оформлена тёплыми деревянными элементами и служит навесом над входной дверью. В гостевой спальне на этом уровне установлены окна от пола до потолка, в то время как прачечная и ванная комната расположены в более закрытой половине дома. Гостиная на четвертом этаже резиденции, кажется, висит в воздухе, это ощущение усилено камином из тонкой листовой стали.
При вертикальном передвижении по дому каждое пространство становится доступным сразу со стеклянной лестницы, что отражает одно из ключевых требований заказчика. Вид на пейзаж и линию горизонта за его пределами становится все более впечатляющим по мере того, как земля отдаляется, а ощущение парящего в воздухе пространства усиливается. На крыше дома спроектирована открытая терраса, откуда открывается захватывающий дух 360-градусный вид на окрестности.
Приглушенный по цветовой гамме интерьер состоит из белых стен и полированных бетонных полов, с непрерывной акцентирующей стеной из каррарского мрамора, которая тянется по высоте лестницы, соединяющей все этажи.
Все фотографии необычного дома доступны ЗДЕСЬ.