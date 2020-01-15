Фото: вертикальный дом из стекла для семьи коллекционера

Чистые линии, стеклянные стены и скульптурные тени от солнца — все это представляет собой интригующий контрапункт к тропической атмосфере в окружении леса.

ФОТО: hqroom.ru

Заказчику, заядлому коллекционеру экзотических растений, захотелось иметь дом, который бы не только максимально увеличивал обзорность участка, но и сохранял уединение. Резиденция была задумана как два взаимосвязанных, контрастных объема: одна половина прозрачна и ориентирована на вид на сады, в то время как другая более закрыта - для обеспечения конфиденциальности пространства внутри. Каждый этаж содержит конкретную функциональную зону с большим количеством общественных пространств, расположенных на прозрачной стороне здания.

ФОТО: hqroom.ru

Первый этаж резиденции частично заглублен в грунт и включает гараж, кладовые, подсобные помещения и санузел. Главный вход в дом расположен на втором этаже. Следуя по пешеходной дорожке через сады с местной и экзотической флорой, нужно пройти по открытому стальному пешеходному мосту со стеклянными перилами. К главной спальне на третьем этаже примыкает консольный балкон, нижняя сторона которого оформлена тёплыми деревянными элементами и служит навесом над входной дверью. В гостевой спальне на этом уровне установлены окна от пола до потолка, в то время как прачечная и ванная комната расположены в более закрытой половине дома. Гостиная на четвертом этаже резиденции, кажется, висит в воздухе, это ощущение усилено камином из тонкой листовой стали.

ФОТО: hqroom.ru

При вертикальном передвижении по дому каждое пространство становится доступным сразу со стеклянной лестницы, что отражает одно из ключевых требований заказчика. Вид на пейзаж и линию горизонта за его пределами становится все более впечатляющим по мере того, как земля отдаляется, а ощущение парящего в воздухе пространства усиливается. На крыше дома спроектирована открытая терраса, откуда открывается захватывающий дух 360-градусный вид на окрестности.

ФОТО: hqroom.ru

Приглушенный по цветовой гамме интерьер состоит из белых стен и полированных бетонных полов, с непрерывной акцентирующей стеной из каррарского мрамора, которая тянется по высоте лестницы, соединяющей все этажи.

ФОТО: hqroom.ru