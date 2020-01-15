Картина дня: выступление Путина, ДТП с участием пьяного водителя и арендаторы-клещи

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Учинивший ДТП пьяный водитель пошел на хитрость, но обмануть полицейских оказалось не так уж просто
Сегодня, 15 января, около 8:00 случайный прохожий сообщил в центр тревоги, что в деревне Мялликвере в волости Пыльтсамаа черный Mercedes съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Отреагировавший на вызов полицейский патруль обнаружил на газоне поврежденный автомобиль, а в нем мужчину с признаками алкогольного опьянения. Читать далее...
Путин выступил перед Федеральным собранием, призвав изменить Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение к двум палатам парламента стало для него 16-м, традиционно речь президента была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Читать далее...
Никто не хотел убивать
"Я готова написать это на всех заборах: министр внутренних дел Март Хельме правильно предложил приравнять причинение смерти пьяным водителем к убийству. Я бы добавила: к предумышленному убийству. Потому что, если в трезвом состоянии тебе известно, чем могут закончиться поездки в состоянии нетрезвом, это умысел", - пишет в своем мнении Марианна Тарасенко.
AMTEL: большие легковые автомобили вымирают
По словам Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), на эстонском и европейском автомобильном рынке продолжается победное шествие внедорожников, однако большие легковые автомобили явно начинают выходить из моды. Читать далее...
Спасательный департамент: среднее опьянение погибших в пожарах составляло три промилле
В прошлом году в Эстонии 43 человека погибли в результате пожаров и 36 - в результате несчастных случаев на воде, что является самым низким показателем за всю историю. Читать далее...
Индрек Сирк: за бутылкой и за рулем мы равны
Управление автомобилем в состоянии опьянения – это не личное дело человека, это наше общее дело, на которое нужно реагировать, пишет в Postimees присяжный адвокат Индрек Сирк.
Новый закон не поможет избавиться от арендаторов-клещей
Более чем 20-летний план Министерства юстиции - навести порядок в арендных отношениях - не решит проблемы арендаторов-клещей, хотя во многом именно для этого и начали изменять арендные регуляции. Читать далее...
Глава союза автофирм: как найти человека, который сел бы за руль за 600 евро в месяц?
Глава союза автопредприятий Виллем Тори рассказал в эфире программы «Экономическое пространство» (Majandusruum) на радио Kuku, что наибольшую озабоченность в секторе вызывают повышение топливного акциза и нехватка рабочей силы, из-за чего многие компании платят зарплату в конвертах и набирают людей без проверок. Читать далее...
Северо-Эстонская региональная больница на целый год лишится одной из парковок
В связи с началом строительства нового паркинга у Северо-Эстонской региональной больницы закроется наземная парковка и найти место для стоянки автомобиля у больницы в течение года будет сложно, сообщила больница на своем сайте. Читать далее...
Инвестиционные мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ лишилась более 40 000 евро
Жительница Ласнамяэ в конце прошлого года лишилась почти 42 000 евро, отдав деньги предлагавшим возможность инвестирования мошенникам, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Вице-мэра Тарту Монику Ранд исключили из Центристской партии
Сегодня в восемь утра началось собрание правления Центристской партии, где собравшиеся решили исключить из партии вице-мэра Тарту Монику Ранд. Читать далее...
Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением
Полиция получила подтверждение, что водитель автомобиля, ставший причиной ДТП на Сааремаа с тремя погибшими на прошлых выходных, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения на уровне 3,6 промилле. Читать далее...
В Финляндии бензин с августа может начать стоить 1,75 евро за литр
В Финляндии в августе этого года вырастут топливные акцизы, в результате чего цены на моторное топливо в стране могут очень сильно подняться, пишет Postimees со ссылкой на финскую прессу.
В Нарве планируют построить новый детский сад, при этом один из старых закрыли из-за нехватки денег на ремонт
На прошлой неделе горуправы Нарвы решила закрыть детский сад Kakuke (“Колобок”) на улице Харидусе. Причина - необходимый зданию капитальный ремонт обошелся бы слишком дорого. При этом в бюджете выделены средства на проектирование нового детсада, который планируется построить с нуля, потратив гораздо большую сумму. Читать далее...