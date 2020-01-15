Картина дня: выступление Путина, ДТП с участием пьяного водителя и арендаторы-клещи

Учинивший ДТП пьяный водитель пошел на хитрость, но обмануть полицейских оказалось не так уж просто

Сегодня, 15 января, около 8:00 случайный прохожий сообщил в центр тревоги, что в деревне Мялликвере в волости Пыльтсамаа черный Mercedes съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Отреагировавший на вызов полицейский патруль обнаружил на газоне поврежденный автомобиль, а в нем мужчину с признаками алкогольного опьянения. Читать далее...

Путин выступил перед Федеральным собранием, призвав изменить Конституцию

Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение к двум палатам парламента стало для него 16-м, традиционно речь президента была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Читать далее...

Никто не хотел убивать

"Я готова написать это на всех заборах: министр внутренних дел Март Хельме правильно предложил приравнять причинение смерти пьяным водителем к убийству. Я бы добавила: к предумышленному убийству. Потому что, если в трезвом состоянии тебе известно, чем могут закончиться поездки в состоянии нетрезвом, это умысел", - пишет в своем мнении Марианна Тарасенко.

AMTEL: большие легковые автомобили вымирают

По словам Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), на эстонском и европейском автомобильном рынке продолжается победное шествие внедорожников, однако большие легковые автомобили явно начинают выходить из моды. Читать далее...

Спасательный департамент: среднее опьянение погибших в пожарах составляло три промилле

В прошлом году в Эстонии 43 человека погибли в результате пожаров и 36 - в результате несчастных случаев на воде, что является самым низким показателем за всю историю. Читать далее...

Индрек Сирк: за бутылкой и за рулем мы равны

Управление автомобилем в состоянии опьянения – это не личное дело человека, это наше общее дело, на которое нужно реагировать, пишет в Postimees присяжный адвокат Индрек Сирк.

Новый закон не поможет избавиться от арендаторов-клещей

Более чем 20-летний план Министерства юстиции - навести порядок в арендных отношениях - не решит проблемы арендаторов-клещей, хотя во многом именно для этого и начали изменять арендные регуляции. Читать далее...

Глава союза автофирм: как найти человека, который сел бы за руль за 600 евро в месяц?

Глава союза автопредприятий Виллем Тори рассказал в эфире программы «Экономическое пространство» (Majandusruum) на радио Kuku, что наибольшую озабоченность в секторе вызывают повышение топливного акциза и нехватка рабочей силы, из-за чего многие компании платят зарплату в конвертах и набирают людей без проверок. Читать далее...

Северо-Эстонская региональная больница на целый год лишится одной из парковок