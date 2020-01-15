На площади Вабадузе встретят Китайский Новый год

Для встречи года Металлической Крысы в Эстонию приедут артисты Пекинского колледжа оперы и искусств, монгольский певец Дайчин Тана с ансамблем HAYA, китайские ремесленники и скульптор по льду. Гостей приглашают на площадь к полудню, концерт начнется в 16 часов и продлится два часа. Салют заменят огненным шоу, чтобы не наносить вреда окружающей среде.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал, что встреча Китайского Нового года полюбилась горожанам и стала традицией. «Программа высокого уровня позволит познакомиться с яркой культурой Китая. Гости из далекого Пекина приготовили красочные выступления совместно с местными артистами – столь уникальной возможностью необходимо воспользоваться и увидеть все своими глазами, - сказал Белобровцев. – Благодарю партнеров из Китая, которые много лет предлагают нам разнообразную культурную программу и позволяют лучше узнать традиции и обычаи Китая».

Местные артисты представят танец дракона и льва, выступит клуб тай-чи, барабанщики под управлением Сильвера Ульвика, а танцевальная студия Müstika представит огненное шоу. Также гостям предложат китайские блюда и товары.

По традиции на глазах у зрителей скульптор из Китая и Тауно Кангро одновременно создадут скульптуры. В этом году будут изготовлены фигуры крыс.

В качестве дополнительной программы в отеле Viru пройдет туристический семинар, а в Эстонской академии музыки и театра пройдут мастер-классы и лекция в сотрудничестве с Пекинским колледжем оперы и искусств.

Бесплатные мероприятия организуют при сотрудничестве Таллиннского департамента культуры и Пекинского бюро культуры и туризма.