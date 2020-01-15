В Финляндии с августа цена на бензин может подняться до 1,75 евро за литр

В Финляндии в августе этого года вырастут топливные акцизы, в результате чего цены на моторное топливо в стране могут очень сильно подняться, пишет Postimees со ссылкой на финскую прессу.
В конце прошлого года самая низкая цена на дизельное топливо в Финляндии составляла 1,37 евро за литр. В настоящее время дизельное топливо уже стоит более 1,60 евро за литр.
Cейчас самый дорогой обычный дизель можно найти на АЗС ST1 в Энонткиё, где, согласно Polttoaine.net, он стоит 1,609 евро за литр. Самый дорогой бензин 95 продается на АЗС Seo в Райсио, где он стоит 1,681 евро за литр.
Тем не менее, цены на топливо далеки от своего пика. Толчок повышению цен дает обязательство по добавлению биокомпонента - до 20 процентов с этого года. В прошлом году это обязательство составляло 18 процентов.
С августа акциз на топливо еще больше повыcит цены: примерно на 6,3 цента за литр бензина и на 6,9 цента за литр биотоплива. Учитывая текущий уровень цен, дизельное топливо в августе будет стоить около 1,68 евро за литр, а бензин - 1,75 евро за литр.
Поскольку на цены на топливо влияют несколько факторов, эти цены следует воспринимать как прогнозы. Роль повышения акцизов в сокращении выбросов, очевидно, незначительна, поскольку, согласно исследованию, проведенному Финским агентством по безопасности дорожного движения, использование частных автомобилей будет снижаться только в том случае, если стоимость топлива превышает 2,26 евро за литр.