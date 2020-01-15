Сел на поезд до Таллинна и исчез: полиция продолжает поиски 25-летнего мужчины

Согласно собранным данным, 14 января житель Тарту Ханс направился на поезде из Тапа в Таллинн, сообщает полиция 16 января. "Не исключено, что он сошел с поезда на какой-то станции, не доехав до столицы. Полицейские проверяют различные городские камеры видеонаблюдения и направляющуюся им информацию", – говорит руководитель службы профилактики и ведения производства по делам Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.

Ханс ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Ранее, 15 января полиция сообщала, что когда Ханс общался по телефону со своими друзьями в последний раз, то сказал им о своих намерениях посетить Ляэне-Вирумаа и Тартумаа. Полицейские проверили различные места, где Ханс мог бы находиться, общались с его близкими и друзьями, но его местонахождение остается неизвестным. Мобильный телефон Ханса выключен.

Просим людей, которые видели Ханса в последние дни или знают, где он может находиться, позвонить на номер 112.