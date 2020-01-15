Семья, члены которой погибли в автокатастрофе на Сааремаа, уже переживала подобную трагедию

Призыв пожертвовать деньги членам семьи трагически погибшей Кати появился в Facebook в понедельник.

В публикации был указан номер счета Тимо Веспере, брата трагически погибшей по вине пьяного водителя 27-летней Кати.

К утру среды опубликованным Кристель Тяэр в Facebook призывом поделились более 5300 раз. Многие люди выразили в комментариях соболезнования близким погибших и сообщили, что сделали пожертвование.

Однако были те, кто задавали дополнительные вопросы или негативно реагировал на призыв. Люди не поняли, откуда был скопирован пост и на что именно собирают деньги.

«К сожалению, во всем мире есть люди, которые могут воспользоваться ужасным положением других людей (моя подруга занимается благотворительностью в Эстонии, поэтому такие истории слышал не раз), поэтому лучше быть осторожным, чем слепо доверять - особенно потому, что я хочу перевести немного более 10 евро, поэтому, к сожалению, я хочу убедиться, что деньги пойдут в нужное место», - написал один из комментаторов.

«Поскольку выяснилось, что мои родственники являются соседями партнера Кати и отца детей Оття, я попросил их связаться с матерью Оття, и они организуют банковский счет для шестилетней дочери Кати, чтобы собрать пожертвования на будущее ребенка :) Как только появится больше информации, поделюсь», - написал другой.

Поделившаяся публикацией о сборе средств Кристель Тяэр сказала Elu24, что не является автором поста, а просто им поделилась. Она сказала, что в свою очередь нашла призыв в комментариях к другой публикации и думала, что поделившись им, поможет семье.

«Поделилась, чтобы было больше возможности что-то собрать. Общалась с братом погибшей девушки и в действительности все вообще не так, как везде пишут», - пояснила Тяэр.

Она рассказала, что получила очень много негативных комментариев, смысл которых сводится к тому, что она собирает деньги себе. «Я их не знаю. Я с ними не связана. Мне просто стало их жаль», - сказала Тэяр о погибшей семье.

Согласно данным Saarte Hääl, первоначальная запись была сделана для закрытой группы мартовских детей в Facebook, и автор призыва просил не распространять его где-либо еще. Все же сообщение стало распространяться дальше.

Тэяр также находится в постоянном контакте с настоящим автором поста и сказала, что получила от него поддержку и добрые слова от него, поэтому не стала удалять пост. «Я также говорил с Тимо (брат погибшей Кати - прим. ред.), который дал свое согласие и сказал, что отец просто не может сделать этого сам», - сказал он.

Тэяр сказала Elu24, что отцу семейства, потерявшего жену и ребенка, не нравилось оформление первоначального поста. Теперь это изменилось. Она рассказала, что первый призыв опубликовал живущий на Сааремаа знакомый семьи, который был в шоке от трагической аварии.