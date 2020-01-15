Семья, члены которой погибли в автокатастрофе на Сааремаа, уже переживала подобную трагедию
По вине пьяного дорожного хулигана в трагической аварии на Сааремаа погибли три члена семьи - мать Эве и дочь Кати с девятимесячным ребенком. В связии с трагической аварией в Facebook стал распространяться невразумительный призыв с просьбой пожертвовать деньги членам семьи погибших. Но кто организовал сбор средств?
Призыв пожертвовать деньги членам семьи трагически погибшей Кати появился в Facebook в понедельник.
В публикации был указан номер счета Тимо Веспере, брата трагически погибшей по вине пьяного водителя 27-летней Кати.
К утру среды опубликованным Кристель Тяэр в Facebook призывом поделились более 5300 раз. Многие люди выразили в комментариях соболезнования близким погибших и сообщили, что сделали пожертвование.
Однако были те, кто задавали дополнительные вопросы или негативно реагировал на призыв. Люди не поняли, откуда был скопирован пост и на что именно собирают деньги.
«К сожалению, во всем мире есть люди, которые могут воспользоваться ужасным положением других людей (моя подруга занимается благотворительностью в Эстонии, поэтому такие истории слышал не раз), поэтому лучше быть осторожным, чем слепо доверять - особенно потому, что я хочу перевести немного более 10 евро, поэтому, к сожалению, я хочу убедиться, что деньги пойдут в нужное место», - написал один из комментаторов.
«Поскольку выяснилось, что мои родственники являются соседями партнера Кати и отца детей Оття, я попросил их связаться с матерью Оття, и они организуют банковский счет для шестилетней дочери Кати, чтобы собрать пожертвования на будущее ребенка :) Как только появится больше информации, поделюсь», - написал другой.
Поделившаяся публикацией о сборе средств Кристель Тяэр сказала Elu24, что не является автором поста, а просто им поделилась. Она сказала, что в свою очередь нашла призыв в комментариях к другой публикации и думала, что поделившись им, поможет семье.
«Поделилась, чтобы было больше возможности что-то собрать. Общалась с братом погибшей девушки и в действительности все вообще не так, как везде пишут», - пояснила Тяэр.
Она рассказала, что получила очень много негативных комментариев, смысл которых сводится к тому, что она собирает деньги себе. «Я их не знаю. Я с ними не связана. Мне просто стало их жаль», - сказала Тэяр о погибшей семье.
Согласно данным Saarte Hääl, первоначальная запись была сделана для закрытой группы мартовских детей в Facebook, и автор призыва просил не распространять его где-либо еще. Все же сообщение стало распространяться дальше.
Тэяр также находится в постоянном контакте с настоящим автором поста и сказала, что получила от него поддержку и добрые слова от него, поэтому не стала удалять пост. «Я также говорил с Тимо (брат погибшей Кати - прим. ред.), который дал свое согласие и сказал, что отец просто не может сделать этого сам», - сказал он.
Тэяр сказала Elu24, что отцу семейства, потерявшего жену и ребенка, не нравилось оформление первоначального поста. Теперь это изменилось. Она рассказала, что первый призыв опубликовал живущий на Сааремаа знакомый семьи, который был в шоке от трагической аварии.
Отть Олль, потерявший свою спутницу жизни, девятимесячную дочь и тещу, сказал Saarte Hääl, что семья не связана с этим призывом и сначала он вызвал у них много вопросов и возмущение.
Отть Олль, не желающий общаться со СМИ и общественностью, попросил Saarte Hääl поблагодарить всех добрых людей за поддержку и, посоветовавшись с близкими, дал разрешение опубликовать банковские данные, чтобы желающие помочь могли внести свой вклад.
Банковские реквизиты для помощи семье:
Номер счета Оття Олли (Ott Oll) в Swedbank - EE332200221023997160
Номер счета Тимо Веспере (Timo Vespere) в Swedbankis - EE032200221051418048
Трагическая история семьи
Теэле Веспере, член семьи погибшей в аварии Кати, писала на своей странице в Facebook 12 января, что, к сожалению, они уже переживали подобную трагедию. Восемь лет назад трое близких им людей погибли в ДТП.
В 2011 году Кати поделилась на своей странице в Facebook постом-предупреждением, в котором говорилось о гибели в аварии, спровоцированной пьяным водителем.
23 года назад семья пережила мрачное происшествие, которое, к счастью, закончилось хорошо. В лесу на трое суток пропал Тимо, которому тогда было всего два года.
Мальчик пропал третьего июля в 1996 году на хуторе своих бабушки и дедушке в волости Вальяла, деревня Тыния, когда он с дедушкой отправился в находившийся на пастбище сарай, писал Saarte Hääl, вспоминая это происшествия.
Дедушка, оставивший ребенка на несколько минут одного, обнаружил, что ребенка нигде нет и он не отзывается.
Семья Типо обратилась в полицию после того, как жители деревни несколько часов безрезультатно его искали, тогда Калле Лаанет, полицейский префект Сааре, объявил всеобщую тревогу, отправив 56 полицейских обыскивать окрестности. Вместе с жителями деревни мальчика уже в первое утро искали 80 человек.
Тимо, который бродил в лесу 69 часов, случайно нашла живущая в Каллемяэ женщина.