Ср, 15.01.2020
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  • Семья, члены которой погибли в автокатастрофе на Сааремаа, уже переживала подобную трагедию

Семья, члены которой погибли в автокатастрофе на Сааремаа, уже переживала подобную трагедию
Родственникам погибших можно перевести деньги

Авария на 128-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа.

ФОТО: Irina Mägi

По вине пьяного дорожного хулигана в трагической аварии на Сааремаа погибли три члена семьи - мать Эве и дочь Кати с девятимесячным ребенком. В связии с трагической аварией в Facebook стал распространяться невразумительный призыв с просьбой пожертвовать деньги членам семьи погибших. Но кто организовал сбор средств?

Призыв пожертвовать деньги членам семьи трагически погибшей Кати появился в Facebook в понедельник.

В публикации был указан номер счета Тимо Веспере, брата трагически погибшей по вине пьяного водителя 27-летней Кати.

К утру среды опубликованным Кристель Тяэр в Facebook призывом поделились более 5300 раз. Многие люди выразили в комментариях соболезнования близким погибших и сообщили, что сделали пожертвование.

Однако были те, кто задавали дополнительные вопросы или негативно реагировал на призыв. Люди не поняли, откуда был скопирован пост и на что именно собирают деньги.

«К сожалению, во всем мире есть люди, которые могут воспользоваться ужасным положением других людей (моя подруга занимается благотворительностью в Эстонии, поэтому такие истории слышал не раз), поэтому лучше быть осторожным, чем слепо доверять - особенно потому, что я хочу перевести немного более 10 евро, поэтому, к сожалению, я хочу убедиться, что деньги пойдут в нужное место», - написал один из комментаторов.

«Поскольку выяснилось, что мои родственники являются соседями партнера Кати и отца детей Оття, я попросил их связаться с матерью Оття, и они организуют банковский счет для шестилетней дочери Кати, чтобы собрать пожертвования на будущее ребенка :) Как только появится больше информации, поделюсь», - написал другой.

Поделившаяся публикацией о сборе средств Кристель Тяэр сказала Elu24, что не является автором поста, а просто им поделилась. Она сказала, что в свою очередь нашла призыв в комментариях к другой публикации и думала, что поделившись им, поможет семье.

«Поделилась, чтобы было больше возможности что-то собрать. Общалась с братом погибшей девушки и в действительности все вообще не так, как везде пишут», - пояснила Тяэр.

Она рассказала, что получила очень много негативных комментариев, смысл которых сводится к тому, что она собирает деньги себе. «Я их не знаю. Я с ними не связана. Мне просто стало их жаль», - сказала Тэяр о погибшей семье.

Согласно данным Saarte Hääl, первоначальная запись была сделана для закрытой группы мартовских детей в Facebook, и автор призыва просил не распространять его где-либо еще. Все же сообщение стало распространяться дальше.

Тэяр также находится в постоянном контакте с настоящим автором поста и сказала, что получила от него поддержку и добрые слова от него, поэтому не стала удалять пост. «Я также говорил с Тимо (брат погибшей Кати - прим. ред.), который дал свое согласие и сказал, что отец просто не может сделать этого сам», - сказал он.

Тэяр сказала Elu24, что отцу семейства, потерявшего жену и ребенка, не нравилось оформление первоначального поста. Теперь это изменилось. Она рассказала, что первый призыв опубликовал живущий на Сааремаа знакомый семьи, который был в шоке от трагической аварии.

Отть Олль, потерявший свою спутницу жизни, девятимесячную дочь и тещу, сказал Saarte Hääl, что семья не связана с этим призывом и сначала он вызвал у них много вопросов и возмущение.

Отть Олль, не желающий общаться со СМИ и общественностью, попросил Saarte Hääl поблагодарить всех добрых людей за поддержку и, посоветовавшись с близкими, дал разрешение опубликовать банковские данные, чтобы желающие помочь могли внести свой вклад.

Банковские реквизиты для помощи семье:

Номер счета Оття Олли (Ott Oll) в Swedbank - EE332200221023997160

Номер счета Тимо Веспере (Timo Vespere) в Swedbankis - EE032200221051418048

Трагическая история семьи

Теэле Веспере, член семьи погибшей в аварии Кати, писала на своей странице в Facebook 12 января, что, к сожалению, они уже переживали подобную трагедию. Восемь лет назад трое близких им людей погибли в ДТП.

В 2011 году Кати поделилась на своей странице в Facebook постом-предупреждением, в котором говорилось о гибели в аварии, спровоцированной пьяным водителем.

23 года назад семья пережила мрачное происшествие, которое, к счастью, закончилось хорошо. В лесу на трое суток пропал Тимо, которому тогда было всего два года.

Мальчик пропал третьего июля в 1996 году на хуторе своих бабушки и дедушке в волости Вальяла, деревня Тыния, когда он с дедушкой отправился в находившийся на пастбище сарай, писал Saarte Hääl, вспоминая это происшествия.

Дедушка, оставивший ребенка на несколько минут одного, обнаружил, что ребенка нигде нет и он не отзывается.

Семья Типо обратилась в полицию после того, как жители деревни несколько часов безрезультатно его искали, тогда Калле Лаанет, полицейский префект Сааре, объявил всеобщую тревогу, отправив 56 полицейских обыскивать окрестности. Вместе с жителями деревни мальчика уже в первое утро искали 80 человек.

Тимо, который бродил в лесу 69 часов, случайно нашла живущая в Каллемяэ женщина.

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