Адвокат юного убийцы из Валга просит об оправдании своего подзащитного

Апелляция обсуждалась во вторник на судебном заседании в Тарту, где присутствовал сам Симанис. Трагический инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2018 года, когда Алекс Симанис, успешный молодой боксер, которому на тот момент было 17 лет, перед пабом Voorimehe ударил в лицо 37-летнего Кристьяна, который от этого удара потерял сознание и через несколько дней скончался больнице.