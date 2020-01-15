Адвокат юного убийцы из Валга просит об оправдании своего подзащитного

В октябре прошлого года в городе Валга к шести годам тюремного заключения был приговорен Алекс Симанис, который перед пабом Voorimehe убил местного жителя, отца семейства, одним ударом кулака. В своей апелляции адвокат Симаниса просит об отмене решения окружного суда и оправдании Симаниса, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Апелляция обсуждалась во вторник на судебном заседании в Тарту, где присутствовал сам Симанис. Трагический инцидент произошел в ночь на 23 ноября 2018 года, когда Алекс Симанис, успешный молодой боксер, которому на тот момент было 17 лет, перед пабом Voorimehe ударил в лицо 37-летнего Кристьяна, который от этого удара потерял сознание и через несколько дней скончался больнице.
Защитник Алекса Симаниса, присяжный адвокат Михкель Гавер просит Тартуский окружной суд отменить решение Тартуского уездного суда и вынести новое решение, оправдывающее Симаниса.
Если суд не удовлетворит предыдущее ходатайство, Гавер просит, чтобы приговор, вынесенный Симанису, был сокращен и назначен условно. Кроме того, адвокат просит, чтобы решение суда Валга об удовлетворении гражданского иска было отменено и вынесено новое, оставляющее иск без удовлетворения.
Апелляцию в окружной суд подала также представляющая интересы матери Симаниса адвокат Кайса Лумисте.