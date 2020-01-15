Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Медведев заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Отмечается, что Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось", передает РИА "Новости". По словам Путина, он удовлетворен результатами, которые были достигнуты. Он поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Что за предложения об изменении Конституции России?

Сообщение об отставке пришло спустя считанные часы после выступления президента Путина перед Федеральным собранием, на котором глава российского государства предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию.

"Однако считаю возможным внести поправки к Конституции. Первое - Россия может оставаться Россией только как суверенное государство. Нужно гарантировать в Конституции приоритет российского законодательства. Второе - предлагаю закрепить действия к главам субъектов федерации, премьеру, министрам, судьям - не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство. К лицам претендующим на пост президента - отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство и проживание 25 лет. Третье - согласен с тем, что нужно внести пункт о том, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд".

При этом Путин отметил, что не считает этот пункт принципиальным.

Четвертое, по его словам, закрепить принцип системы публичной власти. Пятое - закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения и индексации пенсии.

Федеральное собрание должно взять на себя большую роль в формировании правительства и соответственно взять на себя большую ответственность, сказал Владимир Путин.

"Предлагаю доверить Госдуме утверждение кандидата в премьеры, а затем по его представлению вице-премьеров. Президент будет обязан назначить на должность этих лиц и отклонить не сможет".

Согласно идее Путина, за президентом остается право отстранять премьера и министра, а также управление Вооруженными силами и правоохранительной системы.

"Но предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех силовых ведомств президент должен производить только после консультаций с Советов Федераций. Это можно применять и к прокурорам субъектов федераций", - сказал он.