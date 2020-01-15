Фото: в этом доме в центре Таллинна квартиры продаются редко

В центре Таллинна есть дома, в которых квартиры продаются редко. И хотя этот дом находится на улице Юхкеyтали, по которой ходят автобусы, выставленная на продажу квартира достойна внимания по многим причинам.
Построенный по спец-проекту в 1968 году пятиэтажный дом полностью реновирован в 2009 году на основании разрешения на строительство. А то, что в доме есть многоместная подземная парковка и помещение для собраний в подвале, вообще известно немногим.
Трехкомнатная квартира площадью 71,8 м2 находится на четвертом этаже.
Балкон площадью 3,7м2 выходит на солнечную стороону - во двор. Также во двор выходят окна гостиной и большой спальни, из которой можно зайти в большую ванную комнату, где есть и душ, и ванна. Спальня разделена на две части красивыми раздвижными дверями на две зоны - малую гостиную и собственно спальню.
На улицу выходят окна кухни и кабинета.
В цену включены: парковочное место, кладовка и вся мебель в квартире. Ознакомиться с интересным предложением можно на портале недвижимости KV.EE