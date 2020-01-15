Фото: в этом доме в центре Таллинна квартиры продаются редко

Построенный по спец-проекту в 1968 году пятиэтажный дом полностью реновирован в 2009 году на основании разрешения на строительство. А то, что в доме есть многоместная подземная парковка и помещение для собраний в подвале, вообще известно немногим.

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира площадью 71,8 м2 находится на четвертом этаже.

Подземная парковка. ФОТО: KV.EE

Балкон площадью 3,7м2 выходит на солнечную стороону - во двор. Также во двор выходят окна гостиной и большой спальни, из которой можно зайти в большую ванную комнату, где есть и душ, и ванна. Спальня разделена на две части красивыми раздвижными дверями на две зоны - малую гостиную и собственно спальню.

Спальня. ФОТО: KV.EE

На улицу выходят окна кухни и кабинета.