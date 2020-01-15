Ср, 15.01.2020
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  • Трагическая авария в Ляэнемаа: один человек погиб, двое пострадали

Трагическая авария в Ляэнемаа: один человек погиб, двое пострадали
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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Сегодня в 15:41 в Центр тревоги сообщили, что в Ляэнемаа на 45-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, волость Ляэне-Нигула, деревня Рыума, столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Toyota. Водитель Toyota погиб на месте происшествия.

Водитель Toyota получил столь сильные повреждения, что скончался на месте происшествия. Пассажир Toyota и водитель Volkswagen, находившийся один в автомобиле, по первоначальным данным, пострадали и находятся под присмотром медиков.

На месте происшествия работают полицейские.

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