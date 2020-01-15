Трагическая авария в Ляэнемаа: один человек погиб, двое пострадали

Сегодня в 15:41 в Центр тревоги сообщили, что в Ляэнемаа на 45-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, волость Ляэне-Нигула, деревня Рыума, столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Toyota. Водитель Toyota погиб на месте происшествия.