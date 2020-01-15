В Ляэнемаа столкнулись автомобили: один человек погиб, двое пострадали

Авария случилась на 45-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, волость Ляэне-Нигула, деревня Яакна.

Находившийся за рулем Toyota 27-летний мужчина получил настолько тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия. Пострадала сидевшая рядом с водителем Toyota 23-летняя женщина, которую скорая помощь доставила на проверку в больницу Ляэнемаа, а также 37-летний мужчина, управлявший Volkswagen, которого отвезли в Северо-эстонскую региональную больницу. Водитель Volkswagen находился в машине один.

Все находившиеся в автомобилях были пристегнуты ремнями безопасности, у водителей есть права соответствующей категории на управления транспортным средством, шины машин соответствовали требованиям.

Оперативный руководитель Ляэнаской префектуры Юллар Кютть сказал, что обстоятельства произошедшего выясняются. ​«Пока нам неизвестно, откуда ехали автомобили и что могло привести к столкновению на этом прямом отрезке дороги. Все обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе начатого расследования», - сказал Кютть.

«Погода дождливая, дневного света по-прежнему мало, и видимость дороги плохая. Такие условия требуют полного внимания участников дорожного движения и выбора подходящего стиля вождения, чтобы при необходимости своевременно отреагировать», - добавил Кютть.