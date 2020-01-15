Финские инвесторы вложили миллионы евро в горячий таллиннский рынок аренды

Согласно последнему годовому отчету, охватывающему период с августа 2018 года по конец июля 2019 года, выручка Linnakodu в Таллинне составила 1,7 миллиона евро, что в два раза больше, чем в предыдущем периоде.

Чистая прибыль утроилась с 598 000 евро до 1,74 миллиона евро. Доход от аренды увеличился на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до приблизительно 1,5 миллионов евро.

Согласно публичной информации, в настоящее время компания владеет 612 объектами недвижимости, но к ним относятся парковочные места, складские помещения и гаражные боксы. Квартир в собственности фирмы более пятисот.

Материнская компания внесла взнос в размере 6,6 млн евро в добровольный резерв для нужд крупных инвестиций.

Несмотря на значительное повышение уровня цен, компании удалось увеличить портфель недвижимости в запланированных объемах и сохранить текущие быстрые темпы роста, отметили в правлении.

«Рост цен, особенно на рынке новостроек в Таллинне, достиг уровня, при котором уровень продаж в нескольких сегментах рынка с более высоким уровнем цен значительно замедлился. В связи с этим некоторые девелоперы вынуждены снижать цены или делать рекламные предложения», - заявили члены правления Вильяр Кяхари и Иво Салуокс.

По словам менеджеров, нынешние темпы роста уже невозможны. «Вполне вероятно, что в 2019-2020 ггодах ценовые уровни новых застроек, поступающих на рынок, останутся на том же уровне, что и существующие, и некоторые проекты могут быть не реализованы из-за недостаточной маржи».

Ситуация в мировой экономике также не внушает чрезмерного оптимизма: скорее, необходимо придерживаться консервативной линии. «Компания рассматривает способы продолжения инвестиций, чтобы сделать проживание в приличном, высококачественном арендуемом доме все более предпочтительной альтернативой покупке собственного дома», - объяснили руководители компании дальнейшие планы.

Asuntosalkku начал инвестировать в таллиннский рынок недвижимости около пяти лет назад. В первую очередь, финского инвестора интересуют престижные районы Таллинна, такие как Кесклинн, Каламая, Пельгулинн и Кадриорг.