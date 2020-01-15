Из-за сильного ветра водителей подстерегают опасности на дорогах

Во второй половине дня в среду поверхность государственных основных и второстепенных шоссе преимущественно мокрая или влажная, сообщил департамент шоссейных дорог. Температура на поверхности дорог плюсовая, риска гололедицы нет. Ветер по-прежнему сильный, по многим регионам на проезжую часть могут падать деревья или ветки.

По прогнозу, вечером будет облачно, по многим регионам пройдут дожди, ветер будет порывами достигать 18 м/сек. Температура воздуха и температура на поверхности дорог будет плюсовой, гололедицы не ожидается. Ночью ветер немного уляжется, но будет по-прежнему штормовым, поэтому на дороги могут падать сломанные им ветки.