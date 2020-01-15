Эстонские хоккеисты завоевали исторические медали юношеской Олимпиады

Хоккей 3х3 - новая дисциплина в мировом спорте, где команды были составлены из 11 игроков, представляющих различные страны.

Марек Починок входил в состав команды Зеленых, которая победила в финале со счетом 10:4 команду Красных. В матче за третье место команда Коричневых, в составе которой выступал брат Марека, Эрик, переиграла команду Черных со счетом 6:5.

"Эта медаль очень важна для меня. Я очень рад и верил, что мы могли победить. У нас прекрасная команда и тренер и победа - результат командной работы. Теперь у обоих братьев есть медали и надо тренироваться дальше", - сказал Марек Починок.