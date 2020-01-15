Детские сады, заставляющие детей спать во время тихого часа, нарушают установленные требования

Требования по защите здоровья для детских дошкольных учреждений устанавливаются постановлением министра социальных дел. В разделе №14 действующих с 2010 года требований значится, что детям до трех лет позволяется дневной сон по меньшей мере один раз в день, но для более старших детей по меньшей мере час в день должен быть предоставлен отдых с возможностью выбора между сном или иной спокойной деятельностью.