Детские сады, заставляющие детей спать во время тихого часа, нарушают установленные требования

Требования по защите здоровья в детских садах предусматривают, что у воспитанников старших групп должна быть возможность выбрать либо дневной сон, либо спокойные игры, пишет Rus.ERR.
Требования по защите здоровья для детских дошкольных учреждений устанавливаются постановлением министра социальных дел. В разделе №14 действующих с 2010 года требований значится, что детям до трех лет позволяется дневной сон по меньшей мере один раз в день, но для более старших детей по меньшей мере час в день должен быть предоставлен отдых с возможностью выбора между сном или иной спокойной деятельностью.
Глава отдела организации образования Министерства науки и образования Ингар Дуболазов сказал, что условия и порядок проведения времени для отдыха обозначаются в уставе детского сада, который утверждает попечительский совет, в который входят представители родителей. В уставе можно точно прописать, что подразумевается под "иной спокойной деятельностью", которой можно заниматься во время тихого часа.
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