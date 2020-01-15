Трагическая авария в Харку: один человек погиб, трое пострадали

Сегодня в 16:35 в Центр тревоги сообщили, что на девятом километре шоссе Кийа-Вяэна-Вити, волость Харку, деревня Вахи, столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda.
Водитель Honda получил столь тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия. В Volvo находились три человека, один из которых, пассажир, по первоначальным данным, получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу. Два других человека, находившихся в Volvo, получают медицинскую помощь.
На месте происшествия работаю полицейские. Движение закрыто.