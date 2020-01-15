Ср, 15.01.2020
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  • Трагическая авария в Харку: один человек погиб, трое пострадали

Трагическая авария в Харку: один человек погиб, трое пострадали

Полицейская машина.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня в 16:35 в Центр тревоги сообщили, что на девятом километре шоссе Кийа-Вяэна-Вити, волость Харку, деревня Вахи, столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda.

Водитель Honda получил столь тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия. В Volvo находились три человека, один из которых, пассажир, по первоначальным данным, получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу. Два других человека, находившихся в Volvo, получают медицинскую помощь.

На месте происшествия работаю полицейские. Движение закрыто.

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