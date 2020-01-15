Галерея: жители Виймси недовольны новыми резиновыми островками безопасности

«Мы хотим разделить направления движения на Рандвере-теэ физически, за счет островков безопасности. Летом мы перепроектировали дорожную разметку, создав разделительную полосу на дороге, и теперь у нас есть контракт на установку островков на полосе между двумя кольцевыми развязками. Островки изготовлены из переработанной резины. Также будут установлены столбы с отражающими полосами для маркировки», - пояснил на сайте волости Виймси координатор отдела развития инфраструктуры безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Янно Вилберг.

Согласно данным приложения страховых случаев Фонда автострахования, на участке, где теперь физически разделены направления движения, произошел всего один несчастный случай с транспортным средством - было это в 2017 году.

"Для волостной управы Виймси остается непонятной потребность Департамента шоссейных дорог концентрироваться на участке, где на протяжении многих лет не происодило значительно больше дорожно-транспортных происшествий, чем на других участках дороги. Мы не считаем необходимым использовать в качестве временного решения для разделения направлений движения дополнительные элементы, кроме маркировки", - считает волость.

«Мы по-прежнему считаем, что разделение проезжей части по этому участку дороги необходимо», - сказал главный менеджер по стратегическому планированию Департамента шоссейных дорог Яан Тармак.