Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Согласно сообщению, Путин на рабочей встрече с Мишустиным заручился его согласием.

Ранее в среду на встрече Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в Конституцию. Он отметил, что изменится баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности до формирования правительства в новом составе. Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

О Михаиле Мишустине

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

В 1989-1992 годах - аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992 - 1995 годах - директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.