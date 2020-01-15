Суд решает, начинать ли процесс над обвиняемым в сексуальном насилии над ребенком

По данным BNS, присяжный адвокат Эне Мытте на прошедшем в среду предварительном заседании подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру за отсутствием состава преступления в действиях Лоосаара.

Лоосаар ранее заявлял BNS, что выдвинутое против него обвинение необоснованно и что речь идет о печальном недоразумении.

«Я 26 лет записывал детские передачи на телевидении, проводил детские мероприятия и концерты, я научился настраиваться на одну волну с детьми и у меня это хорошо получалось. Но у меня нет ни малейшего сексуального интереса к детям, моя совесть чиста», - заявил он.