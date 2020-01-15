Урмас Паэт: в решении об отставке правительства России есть сильная политическая логика

В переданном BNS комментарии Паэт отметил, что поддержка партии власти «Единая Россия» снижается, в следующем году страну ждут парламентские выборы и система государственного управления ощутимо требует освежения и изменений.

«И это особенно в ситуации, когда сам Путин хочет и дальше руководить государством, однако недовольство экономическими и социальными проблемами стало слишком сильным. Для того, чтобы частично выпустить пар и продемонстрировать готовность к обновлению смена премьер-министра и правительства подходят как нельзя лучше. В надежде на то, разумеется, что поддержка правительству и «Единой России» от этого шага возрастет», — предположил Паэт.

По его словам, смена правительства каких-либо существенных перемен в политике России скорее всего не повлечет, поскольку полнота власти и реальное принятие решений по-прежнему сосредоточено в руках президента. И сам президент Путин в среду сообщил, что сильная президентская власть в России сохранится.

«Таким образом, сегодняшний шаг по смене правительства сделан главным образом в надежде на некоторое обновление и вытекающие из него рост народной поддержки и получение нового политического кредита. Несомненно, интересно, кто станет новым премьер-министром России, кто сохранит свои посты в новом правительстве. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров, 16 лет занимавший этот пост — продолжит ли он и в новом кабинете министров, каким станет будущее министра обороны Сергея Шойгу, которого некоторые считают возможным преемником Путина на вершине власти», — отметил Паэт.