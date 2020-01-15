КаПо задержала члена правления Elektrilevi по подозрению в коррупции

Сегодня утром полиция безопасности задержала члена правления Elektrilevi Тааво Рандна и сегодня вечером Рандна предъявили подозрение на основании статьи о принятии взятки, подтвердила Государственная прокуратура новостной передачу Reporter. На рабочем месте и по месту жительства прошли обыски, передает Postimees.
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер был немногословен, комментируя произошедшее. «Я думаю, что прокуратура выполняет здесь свою работу, нам особо нечего добавить. Мы ведем дела прозрачно. В письменной форме предоставляем информацию о своей деятельности. Это настолько свежая информация, пусть все будет в свое время», - сказал он.
Информацию о произошедшем подтвердил и министр финансов Мартин Хельме, к сфере ответственности которого относится государственное предприятие Elektrilevi.
По словам Хельме, ему известно лишь о факте ареста. «Причиной этого ареста по сути стала коррупция. Завтра у меня будет встреча с руководством Eesti Energia, я получу более подробный обзор обвинения. Я знаю, что руководство Eesti Energia сотрудничало со следственными органами, поэтому очень правильно, что Eesti Energia действовала быстро и отозвала его, и должно быть. И я, и руководство государственного учреждения должны проявлять абсолютную нетерпимость к коррупции», - сказал министр финансов Мартин Хельме.
Тааво Рандна состоял в плавлении Elektrilevi с первого февраля 2018 году, он руководил отделом развития продукции и услуг. У него большой опыт работы в компании.
Совет Elektrilevi сообщил в среду вечером, что отозвал Тааво Рандна с должности члена правления из-за потери доверия.
По данным прокуратуры, задержан еще один человек на основании статьи о даче взятки.