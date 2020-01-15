КаПо задержала члена правления Elektrilevi по подозрению в коррупции

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер был немногословен, комментируя произошедшее. «Я думаю, что прокуратура выполняет здесь свою работу, нам особо нечего добавить. Мы ведем дела прозрачно. В письменной форме предоставляем информацию о своей деятельности. Это настолько свежая информация, пусть все будет в свое время», - сказал он.

Информацию о произошедшем подтвердил и министр финансов Мартин Хельме, к сфере ответственности которого относится государственное предприятие Elektrilevi.

По словам Хельме, ему известно лишь о факте ареста. «Причиной этого ареста по сути стала коррупция. Завтра у меня будет встреча с руководством Eesti Energia, я получу более подробный обзор обвинения. Я знаю, что руководство Eesti Energia сотрудничало со следственными органами, поэтому очень правильно, что Eesti Energia действовала быстро и отозвала его, и должно быть. И я, и руководство государственного учреждения должны проявлять абсолютную нетерпимость к коррупции», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

Тааво Рандна состоял в плавлении Elektrilevi с первого февраля 2018 году, он руководил отделом развития продукции и услуг. У него большой опыт работы в компании.

Совет Elektrilevi сообщил в среду вечером, что отозвал Тааво Рандна с должности члена правления из-за потери доверия.