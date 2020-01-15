"Путин все-таки уходит?": соцсети обсуждают послание президента России

"Кстати, как теперь правильно вождя-то называть, - Владимир Абишевич Путин, Нурсултан Владимирович Путин, или Владимир Владимирович Назарбаев?" - задается вопросом публицист Иван Давыдов.

"За детей нам заплатят чеканной монетой", - авторы анонимного телеграм-канала "Методичка" радуются обещаниям властей выдавать материнский капитал уже за первого ребенка.

"Написала, что это самое сильное послание Начальника с Крыма. Но написала, не дослушав. В итоге, это самое сильное послание за все время", - восторгается главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян.

"ЭПОХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ НАЧАЛЬНИКА СО ВРЕМЁН ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ЕКАТЕРИНОЙ ВТОРОЙ ЗАВТРА ВСЕ ПОЙДУТ РОЖАТЬ ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ ВЫСОКАЯ МОРАЛЬНАЯ ПЛАНКА КОТОРУЮ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛИТЫ ВОКРУГ ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ" [орфография сохранена], - пародирует журналистку оппозиционный аккаунт La Russie parle.

Выдержки из послания Владимира Путина Федеральному собранию показывают на московских зданиях.

Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/EWMeB1ns1b — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 января 2020 г.

Транзит власти

Политолог Кирилл Рогов счел, что послание Путина сигнализирует переход к "партийной диктатуре" наподобие китайской.

Некоторые комментаторы называют эту модель казахстанской.

"Путинские конституционные идеи достаточно ясно указывают на то, что в качестве базовой модели "транзита власти" рассматривается все-таки казахстанский вариант", - полагает политолог Григорий Голосов.

"Когда в 2011-м Путин объявлял, что возвращается, оптимисты в "Фейсбуке" подсчитывали, сколько лет им будет в 2018-м, реалисты - сколько в 2024-м, а пессимисты уныло бубнили, что ничего и никому никогда уже не будет - и оказались правы!" - восклицает Юрий Сапрыкин.

Многие политологи солидарны в том, что заявленная смена баланса во власти - свидетельство того, что Путин готовится сменить должность, но спорят, на какую именно.

"Владимир Путин все-таки уходит, сокращая возможности следующего президента. Одновременно усиливается парламент и Госсовет, куда, возможно, и уходит президент. Отмена приоритета норм международного права может повлечь дальнейшее снижение качества правосудия, но надо посмотреть, во что это оформится", - анализирует ситуацию декан факультета международных отношений и политических исследований РАНХиГС Евгений Рощин.

"Логическим следствием движения по этому пути может стать принятие новой Конституции страны, избавленной от рудиментов эпохи "лихих девяностых" в виде деклараций прав и свобод граждан, норм о приоритете международных обязательств России перед внутренним законодательством и прочих либеральных положений", - цитирует свою же статью десятилетней давности профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.

"Параметры транзита власти, при котором Путин уходит, но не в сторону, а куда-то в новый верхний отсек усложненной системы, заданы, и чтобы ее построить, не обязательно теперь ждать 2024 года", - резюмирует публицист Александр Баунов.

"Политика вернулась?"