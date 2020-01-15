Ср, 15.01.2020
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  • Воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев дебютировал в основном составе клуба Серии А в матче на Кубок Италии

Воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев дебютировал в основном составе клуба Серии А в матче на Кубок Италии

Георгий Тунев

ФОТО: Facebook: Georgi Tunjov

"Милан" победил в матче Кубка Италии аутсайдера Серии А, СПАЛ, 3:0.

В составе феррарцев впервые в официальных матчах в основном составе вышел 18-летний воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев. Тунев провел на поле все 90 минут. В первом тайме Тунев свел на нет попытки СПАЛа выполнить положение "вне игры" и Кшиштов Пентек вывел "россонери" вперед. В дальнейшем Тунев играл более уверенно, но класс "Милана" оказался выше и в первой половине встречи Кастиллио, а во втором тайме Херндандес довели счет до разгромного.

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