Воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев дебютировал в основном составе клуба Серии А в матче на Кубок Италии

В составе феррарцев впервые в официальных матчах в основном составе вышел 18-летний воспитанник нарвского футбола Георгий Тунев. Тунев провел на поле все 90 минут. В первом тайме Тунев свел на нет попытки СПАЛа выполнить положение "вне игры" и Кшиштов Пентек вывел "россонери" вперед. В дальнейшем Тунев играл более уверенно, но класс "Милана" оказался выше и в первой половине встречи Кастиллио, а во втором тайме Херндандес довели счет до разгромного.