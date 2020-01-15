Галерея ⟩ На мосту пять автомобилей попали в цепную аварию

Сегодня в 17:14 в Пярну на мосту Папинийду пять автомобилей попали в цепную аварию, передает Pärnu Postimees.
По словам полицейского Рейна Йыгева, в ходе аварии люди серьезно не пострадали.
"На мосту Папинийду произошло цепное трех автомобилей, также столкнулись две ехавших за ними машины. К счастью, никто не пострадал и стороны обратятся в страховую фирму", - сказал он.
Один свидетель аварии сказал, что на мосту неожиданно остановился серый автомобиль Ford. У него были выключены аварийные огни.
"Я ехал за Ford на Volkswagen, красная Honda позади нас остановилось, а попавшие в аварию машины не успели достаточно быстро остановиться", - рассказал очевидец.
На месте происшествия было нарушено движение и его регулировали полицейские.
Находившийся на месте аварии репортер Pärnu Postimees Меэлис Кальме сказал, что прибывшая на место скорая помощь осмотрела людей, которые находились в попавших в аварию машинах, но серьезная медицинская помощь жертвам аварии не понадобилась.
Из-за цепной аварии движение на месте происшествия было нарушено, и в обоих направлениях была открыта одна полоса движения. Хотя авария произошла в вечерний час пик, возле моста не было крупных пробок, отметил Кальме.