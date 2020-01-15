Хельме о нарушителях ПДД: их надо изолировать от общества

Министр внутренних дел Март Хельме направил ряду министерств предложения по разработке жестких мер наказания для алководителей. Ужесточить наказание следует не только рецидивистам, но и тем, кто впервые попался за рулем в нетрезвом состоянии, считает Хельме, передает Rus.ERR.
МВД же предлагает ужесточить наказание - от 1 до 4 лет реального тюремного заключения.
"Если мы хотим, чтобы неоднократно совершавшие нарушения и аварии, не шли дальше, то их надо изолировать от общества. Это более эффективно, чем ждать, когда же они наконец повзрослеют", - сказал "Актуальной камере" Март Хельме.