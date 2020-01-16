Рейтинги партий: поддержка реформистов начала снижаться

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партии реформ по-прежнему возглавляет рейтинг, хотя ее поддержка за последние недели постоянно снижалась.
Согласно опросам, проведенным в период с 11 декабря по 14 января, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 32,8% избирателей. С начала этого года белки растеряли 2,9 процента поддержки.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 22,8% опрошенных.
По сравнению с прошлыми неделями поддержка Консервативной народной партии немного выросла и составляет 14,7%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (10%). За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 7,1 процента респондентов. "Отечество" поддерживает 6,6% ответивших. За зеленых готовы проголосовать 3,2 процента опрошенных.
Правящую коалицию поддерживает 44,1, а оппозицию 42,8 процента опрошенных.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.