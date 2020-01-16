В Эстонии начал работу спортивный арбитраж

По словам президента ЭОК Урмаса Сыырумаа, в первую очередь возникающие проблемы будут решать соответствующие спортивные союзы и федерации.

"Но иногда конфликт нельзя решить внутри федерации, или соответствующая федерация является одной стороной конфликта. В таким случаях есть возможность обратиться в спортивный арбитраж", - пояснил Сыырумаа.

"Решение спортивного арбитража для участников спора окончательное, то есть его нельзя будет обжаловать в суде. Если стороны заключили договор, согласно которому они соглашаются на арбитраж, то мы имеем дело с окончательным решением", - добавил Сыырумаа.